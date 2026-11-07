Καλώδιο και ακρίβεια τα κρίσιμα crash test.

Μήνα - μήνα πορεύεται η κυβέρνηση στον μαραθώνιο προεκλογικό αγώνα που έχει μπροστά της. Με έναν στόχο. Να μην δεχθεί γκολ. Ή πολλά γκολ. Ή το χειρότερο αυτογκόλ.

Οι πρώτοι κάβοι που έχει να περάσει το Μαξίμου χτυπούν απευθείας στο ευαίσθητο πολιτικό υπογάστριο της Ν.Δ. Στα εθνικά θέματα και στην ακρίβεια.

Πρώτο crash test η πόντιση του καλωδίου

Για τον Νοέμβριο το στοίχημα της κυβέρνησης εστιάζεται στην πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου με δεδομένη την επιθετική στάση της Τουρκίας, όπως φάνηκε στην Κάσο το 2024. Η πολυσυζητημένη Navtex εκδόθηκε. Το Γαλλικό πλοίο ξεκινάει τα προσεχή 24ωρα βάζοντας πλώρη για την Κάρπαθο.

Τα μηνύματα που έρχονται από το παρασκήνιο υποστηρίζουν ότι Γαλλία και Τουρκία βρίσκονται σε συνεννόηση και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για θερμό επεισόδιο. Ωστόσο, η κυβέρνηση - και λογικά - κρατάει χαμηλούς τόνους και περιμένει να διαπιστώσει στο πεδίο τις προθέσεις της Άγκυρας.

Στο πεδίο θα διαπιστωθούν οι προθέσεις της Τουρκίας

Αν ο Ταγίπ Ερντογάν θα περιοριστεί σε κάποιες σπασμωδικές κινήσεις όπως η αντι-navtex που εξέδωσε ή αν θα επιδιώξει σοβαρή εμπλοκή. Πιθανή αρνητική έκβαση του εγχειρήματος θα κοστίσει πολύ στο πατριωτικό προφίλ της κυβέρνησης. Αν, δηλαδή, δεν καταφέρει να υποστηρίξει στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

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Η κυβέρνηση παίζει το πατριωτικό προφίλ της

Ωστόσο, αν το καλώδιο τελικά ποντιστεί η κυβέρνηση θα μπορεί να λέει ότι απομόνωσε εκείνες τις φωνές - κυρίως ενδοπαραταξιακές - που αμφέβαλαν για την πολιτική βούληση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.

Έστω και δια της πλαγίας οδού, αφού χρειάστηκε να εμπλακεί η Γαλλία και όλη η Ε.Ε. προκειμένου να αναληφθεί το ρίσκο εκ μέρους της Αθήνας.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι τόσο κρίσιμα εθνικά θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορούν να αναδείξουν ή να ρίξουν κυβερνήσεις. Γι’ αυτό και η αγωνία του Μαξίμου είναι αληθινή και έκδηλη.

Το «στοίχημα» της Χριστουγεννιάτικης ακρίβειας

Αντίστοιχα, από τώρα μέχρι και τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με το crash test της εορταστικής αγοράς. Θα μπορέσει με τα εκπτωτικά πακέτα που ετοιμάζει να μειώσει το κόστος του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ή όχι; Με ανεξέλεγκτο τον παράγοντα «ακρίβεια» σε θέρμανση, ρεύμα και βενζίνη, αφού λεφτά για μεγαλύτερη στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης δεν υπάρχουν.

Ο εφιάλτης της ακρίβειας θα ακολουθεί την κυβέρνηση και όλο το προεκλογικό 2027. Με το κρατικό πουγκί να παραμένει κλειστό - όπως είπε και ο πρωθυπουργός - στον βαθμό που η Ευρώπη εξακολουθεί να κρατάει την ίδια άκαμπτη στάση.

Το «μήνυμα» Τσίπρα από το Παρίσι

Και με τις κινητοποιήσεις ανά την Ευρώπη αναπόφευκτα να επηρεάζουν το εκλογικό κλίμα και στην Ελλάδα, εφόσον το κύμα ακρίβειας συνεχίσει την ανοδική πορεία του.

Ο Αλέξης Τσίπρας - όχι τυχαία - φρόντισε να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι στις οποίες και μετείχε. «Η πίεση των Γάλλων πολιτών στην τσέπη τους είναι μικρότερη από την πίεση που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Αναρωτιέμαι τι θα γίνει στο μέλλον αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή» είπε ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ συγκρίνοντας τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη σε Ελλάδα και Γαλλία.

«Φαντασιώνεται αναταραχές» η απάντηση Μαξίμου

«Φαντασιώνεται κοινωνικές αναταραχές. Πέρασαν οι εποχές που καταστρεφόντουσαν οι περιουσίες των Ελλήνων» απάντησε ακαριαία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης θέλοντας να αποδομήσει - ευθύς εξαρχής - τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού.

Όμως, η ακρίβεια είναι μία πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί ούτε να ξορκίσει, ούτε να αποφύγει η κυβέρνηση. Και η οποία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως φάνηκε και από το παράδειγμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Μόνος σύμμαχος η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης

Η κυβέρνηση το γνωρίζει και προσπαθεί να διαχειριστεί - επί του παρόντος - την δυσφορία των πολιτών με μόνο γνώμονα τη σύγκριση με τους πολιτικούς της αντιπάλους… Στον βαθμό που κανένα κόμμα στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής δεν αναπτύσσει κοινωνική δυναμική και δεν εμπνέει στους πολίτες την προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον.