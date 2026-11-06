Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώθηκε στα 16.201 ευρώ.

Στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Παρά την αύξηση των αποδοχών τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες εργαζόμενοι εξακολουθούν να αμείβονται με λιγότερα από τα μισά χρήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το μισθολογικό χάσμα με την υπόλοιπη Ευρώπη διευρύνεται σε απόλυτους αριθμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 18.772 ευρώ το 2025, έναντι 18.006 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 4,25%. Την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στα 41.464 ευρώ, από 39.773 ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο επίσης 4,25%. Η σύγκριση αποτυπώνει το μεγάλο χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική αγορά εργασίας από την ευρωπαϊκή, καθώς οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις στο 45,3% του μέσου όρου της ΕΕ.

Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα λαμβάνει, κατά μέσο όρο, 22.692 ευρώ λιγότερα ετησίως σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέγεθος. Πρόκειται για διαφορά που αναδεικνύει τη σημαντική υστέρηση των ελληνικών μισθών, παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα που προκύπτει από την εξέλιξη των αποδοχών την τελευταία τετραετία. Το 2022 ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα ανερχόταν στα 16.515 ευρώ, αυξήθηκε στα 17.110 ευρώ το 2023, στα 18.006 ευρώ το 2024 και έφτασε στα 18.772 ευρώ το 2025. Συνολικά, μέσα σε τρία χρόνια, οι ελληνικές αποδοχές ενισχύθηκαν κατά 13,7%, ποσοστό χαμηλότερο από την αντίστοιχη αύξηση 16,2% που σημειώθηκε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ευρωπαϊκός μέσος μισθός αυξήθηκε από 35.671 ευρώ το 2022 σε 41.464 ευρώ το 2025, με αποτέλεσμα η απόσταση από την Ελλάδα να μεγαλώσει από 19.156 ευρώ σε 22.692 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά την ονομαστική βελτίωση των αποδοχών, η Ελλάδα δεν καταφέρνει να περιορίσει τη διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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Μόνο η Βουλγαρία κάτω από την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώθηκε στα 16.201 ευρώ. Αμέσως υψηλότερα βρίσκεται η Ουγγαρία με 20.138 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ρουμανία με 20.818 ευρώ και η Σλοβακία με 21.661 ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι και η απόσταση από άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, καθώς στην Πορτογαλία οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανέρχονται στα 26.202 ευρώ, στην Ιταλία στα 34.213 ευρώ και στην Ισπανία στα 35.125 ευρώ. Στον αντίποδα, το Λουξεμβούργο καταγράφει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην ΕΕ, με 85.609 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Δανία με 73.500 ευρώ και η Ιρλανδία με 64.387 ευρώ.

