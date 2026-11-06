Το Other Worlds: A Stranger Things Adventure θα διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950 και θα κυκλοφορήσει στο Netflix το 2028.

To Netflix γιορτάζει την Ημέρα Stragner Things σήμερα 6 Νοεμβρίου και κάνει δώρο στους θαυμαστές την ανακοίνωση μιας νέας σειράς Stranger Things.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Stranger Things αποκτά prequel σειρά από τους αδερφούς Ντάφερ, με τίτλο Other Worlds: A Stranger Things Adventure.

Η νέα σειρά θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα το 2028 και διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1950, δεκαετίες πριν η παρέα του Stranger Things ανακαλύψει μια υπερφυσική συνωμοσία στην μικρή τους πόλη, το Χόκινς της Ιντιάνα. Προηγείται επίσης των γεγονότων του βραβευμένου θεατρικού έργου Stranger Things: The First Shadow, το οποίο εξερευνά το ταραγμένο παρελθόν του Χένρι Κριλ στο Χόκινς το 1959.

Με το Other Worlds, οι Ντάφερ δημιουργούν μια νέα περιπέτεια που είναι εμποτισμένη με το DNA της αρχικής σειράς, ενώ εξερευνούν μια νέα εποχή, σκηνικό και εντελώς νέους χαρακτήρες, θέματα και μυθολογία, οι σπόροι των οποίων μπορεί να έχουν φυτευτεί στο Χόκινς, αλλά τώρα τολμούν σε άλλους κόσμους θεάματος, δράσης και συναισθημάτων.

{https://youtu.be/qb8jZ5zNMrs?si=euol3XrGlU7jh-67}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ονειρευόμαστε το Other Worlds: A Stranger Things Adventure εδώ και πολλά χρόνια, και το να το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα είναι σουρεαλιστικό και συναρπαστικό», λένε οι Ματ και Ρος Ντάφερ. «Είναι Stranger Things, αλλά και συναρπαστικά φρέσκο, με νέο σκηνικό, νέους ήρωες και κακούς, και νέο ... στην πραγματικότητα, δεν επιτρέπεται να πούμε περισσότερα», προσθέτουν με χιούμορ.

Τα γυρίσματα της νέας σειράς Other Worlds θα γίνουν στο Νέο Μεξικό.

Σημειώνεται ότι το Netflix συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά της σειράς κάθε χρόνο στις 6 Νοεμβρίου, μια πολύ σημαντική ημερομηνία για το franchise.

Η ετήσια γιορτή πέφτει την ημέρα που ο Will Byers εξαφανίστηκε το 1983 και αποτελεί το γεγονός που έθεσε σε κίνηση τη δημοφιλή σειρά επιστημονικής φαντασίας. Η εξαφάνιση του Will έφερε κοντά τους φίλους του και την Eleven. Η αναζήτηση για τον φίλο τους, τελικά οδήγησε την παρέα στην ανακάλυψη της ύπαρξης του Upside Down και στην καθιέρωση του κόσμου της σειράς, καθώς και στην έμπνευση για αρκετά spinoffs.