Απόψε στις 21:00 η θεϊκή κωμωδία του Alpha!

Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» η έρευνα θα οδηγήσει τις μοναχές μας σε ινστιτούτο περιποίησης άκρων, τους Σοφιανό και Τσακαλάκη σε οίκο Ανοχής και την αδελφή Αγαθονίκη στο…στόμα του λύκου!

«Φόνοι στο καμπαναριό 2»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 7: Η ανακάλυψη που έκαναν οι μοναχές μας τις οδηγεί να καταστρώσουν ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο, που θα στείλει την Αγαθονίκη κατευθείαν στο στόμα του λύκου.

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Ο Σοφιανός κι ο Τσακαλάκης, έχοντας εντοπίσει κάμερα στον δρόμο του βεστιαρίου, ζουν μία απ’ τις πιο αμήχανες στιγμές της έρευνάς τους, όταν αναγκάζονται να επισκεφτούν το «μαγαζί» της Βικτωρίας.

Και ενώ οι μοναχές προσεύχονται για την ασφάλεια της Αγαθονίκης, εκείνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να συναντήσει…

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Στο ρόλο της Βικτωρίας η Μαρία Κίτσου.

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

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Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha!