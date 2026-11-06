Το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους στη ζωή. Η ανακοίνωση από τους δικηγόρους τους.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον μικρό Γεράσιμο.

Από το καλοκαίρι, η σχέση τους έχει μπει στο μικροσκόπιο με τις φήμες να αναφέρουν ότι ο γάμος τους περνάει κρίση, με την ανακοίνωση των δικηγόρων τους να επιβεβαιώνει σήμερα το γεγονός.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν και επίσημα γνωστή την απόφασή τους να κρατήσουν χωριστούς δρόμους στις ζωές τους, με την ανακοίνωση να έρχεται από την πλευρά των δικηγόρων τους.

Η επίσημη ανακοίνωση από την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα.

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Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.

Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου

Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».