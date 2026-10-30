Η ηθοποιός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Σύλβια Δεληκούρα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στον γιο της και την ζωή της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον χωρισμό της από τον σύντροφό της Δημήτρη.

Η αποκάλυψη μάλιστα για την προσωπική της ζωή, ήρθε με έναν αναπάντεχο τρόπο, καθώς αμέσως μετά την προβολή του βίντεο αφιερωμένο στην καριέρα και τη ζωή της, η Σύλβια Δεληκούρα ξέσπασε σε γέλια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πάρα πολύ ωραίο το βίντεο, σας ευχαριστώ. Από τα γέλια κλαίω… Κλαίω μέχρι δακρύων γιατί είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, απλά θέλω να ενημερώσω ότι εδώ και έναν χρόνο δεν είμαι με τον Δημήτρη… Δεν το έχω πει, είναι η πρώτη φορά και δεν ενδιαφέρει. Δεν θα το έλεγα αν δεν έβλεπα όλο αυτό… Δεν αφορά και κανέναν… Δεν γίνεται να κρατήσω άλλη στάση, είναι ένα θέμα που δεν αφορά τον κόσμο».

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Σύλβια Δεληκούρα: «Σταμάτησα τη δουλειά για να είμαι μαζί με το παιδί»

Στη συνέχεια, ωστόσο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη ζωή της και στην απόφασή της να απομακρυνθεί από τα επαγγελματικά της με σκοπό να βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού της:

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«Πάντα όταν κλείνει κάτι ανοίγει κάτι άλλο και σε δουλειές και σε προσωπικά, αρκεί να κλείνει σωστά και με υγεία. Και στη δουλειά… Σε όλες τις σχέσεις δεν είναι αυτό που συμβαίνει… είναι η συμπεριφορά μετά. Σταμάτησα από τη δουλειά γιατί ήθελα να είμαι κοντά στο παιδί. Δεν περίμενα ότι θα το κάνω. Ήθελα να είμαι κοντά στο παιδί μου. Θα μπορούσα και να μην είμαι, ήθελα. Μετά όταν μπορούσα να μην είμαι, δεν είναι εύκολο να ξανά μπαίνεις, είναι σαν να ξανά συστήνεσαι μετά. Έχει ξεχαστεί ό,τι έχεις κάνει. Δεν είναι κακό να κάνεις πάλι καινούργια αρχή και στη δουλειά σου… Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ το τι έχει συμβεί. Είναι λάθος όμως. Δεν ξέρεις, αυτός που μιλάς σε ένα – δύο χρόνια τι θα κάνει, μπορεί να τον παρακαλάς. Δεν είναι άσχημο;».

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