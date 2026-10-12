Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, τα παιδιά της και τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Σε μία ιδιαίτερη εξομολόγηση προχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου παιδικού βιβλίου που φέρει την υπογραφή της αναφέρθηκε στη μητρότητα, τον πρώην σύζυγό της και τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η Αθηνά Οικονομάκου εξομολογήθηκε ότι με τον πρώην σύζυγό τους έχουν επιλέξει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με συνεπιμέλεια, ωστόσο τις ημέρες που λείπουν από το σπίτι η απουσία τους τη δυσκολεύει.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος προσέγγισε τα παιδιά της, τονίζοντας ότι είναι ένα από τα πρόσωπα στη ζωής της που της παρέχει ασφάλεια.

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«Στόχος δεν ήταν να γράψω ένα βιβλίο για ένα παιδί που το κοροϊδεύουν. Στόχος ήταν να γράψω ένα βιβλίο για ένα παιδί που αποφασίζει να δει τη ζωή μέσα από τα δικά του μάτια και όχι μέσα από τα μάτια των άλλων… Από μικρή σε πολλά κομμάτια στον τρόπο σκέψης, ήμουν διαφορετική. Ωστόσο, αυτός ο φόβος ότι πρέπει να είσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι, δεν πρέπει να διαφέρεις. Μπαίνεις σε κάποια καλούπια τέλος πάντων που μας βάζουν και οι γονείς μας για να μας προστατεύσουν πιστεύω πάνω απ’ όλα. Σε κάνει να χάνεις την ελευθερία σου. Και εγώ την ελευθερία μου τη βρήκα σε πολύ μεγάλη ηλικία», ανέφερε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου για το βιβλίο της.

Οι δηλώσεις της Αθηνάς Οικονομάκου στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι»

Σε άλλο σημείο της συζήτηση, η ηθοποιός, μίλησε για τον τρόπο που μεγαλώνει τα παιδιά της, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται υπερπροστατευτική, κάτι που προσπαθεί να μετριάσει.

Η Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας για την μητρότητα και τα δύο της παιδιά, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι αρκετά (σ.σ απαιτητική και υπερπροστατευτική), η αλήθεια είναι. Προσπαθώ να το μειώσω γιατί δεν θέλω να τα μάθω να ζουν σε μια ‘φούσκα’, οπότε προσπαθώ να τους δείχνω με ένα διακριτικό και εύκολο για την ηλικία τους κατανοητό τρόπο, ποια είναι η πραγματικότητα. Φυσικά και τα προστατεύω. Φυσικά και έχουμε όρια. Πάνω απ’ όλα προσπαθώ να τα ακούω, να είμαι εκεί δίπλα τους, να εκφράζονται ελεύθερα».

Αθηνά Οικονομάκου για τη συνεπιμέλεια και τον πρώην σύζυγό της: «Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε»

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με τον πρώην σύζυγό της και τη συνεπιμέλεια με την οποία έχουν αποφασίσει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

«Τα παιδιά μας, ακριβώς επειδή έγινε πολύ ομαλά και ακριβώς επειδή είμαστε και οι δύο γονείς από πάνω, συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε αλλαγή, αλλά δεν ήταν τόσο έντονη, οπότε ήταν πάρα πολύ ομαλή μετάβαση. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να μην υπάρξει πολύ μεγάλη ανατροπή και πολύ μεγάλες αλλαγές και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους και ψυχικά παραπάνω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Χαίρομαι πολύ που έχουμε συνεπιμέλεια, όσο κι αν με δυσκολεύει γιατί μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδάκια μου. Κατανοώ όμως την ανάγκη του μπαμπά τους να είναι μαζί τους και ξέρω ότι οτιδήποτε είναι καλό για τα παιδιά, ακόμα και αν εμένα με στενοχωρεί αλλά έχει θετικό αποτέλεσμα στα παιδιά, θα το επιλέγω πάντα».

Η σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα και ο γάμος τους

Τέλος, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στον Μπρούνο Τσερέλα και τη σχέση τους μετά τον γάμο τους: «Δεν έχει κάποια διαφορά ο έγγαμος βίος με τον βίο προ γάμου. Φυσικά και είναι δύναμη ο έρωτας. Φυσικά και είναι δύναμη το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε στηρίζει, τον στηρίζεις, τον πιστεύεις, σε πιστεύει και ‘πουσάρει’ ο ένας τον άλλον ψηλά. Είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που είναι εκεί για σένα και θέλει μόνο το καλό σου».

Μιλώντας για την ασφάλεια που την παρέχει ο Μπρούνο Τσερέλα και τη σχέση του με τα παιδιά της, η ηθοποιός ανέφερε: «Το ένιωσα από πολύ νωρίς με τον Μπρούνο, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να χαλάσει... Υπήρξε μια περίοδος που μέσα μου έλεγα ‘δεν μπορεί να είναι όλα τόσο όμορφα’. Χρειάστηκε χρόνος για να πιστέψω και εγώ ότι μπορεί να είναι και τόσο όμορφα… Θέλει πολύ θάρρος για τη δική μου προσωπικότητα, για τη δική μου ψυχοσύνθεση, να πω ότι γιατί όχι; Σου αξίζει…».

Και συνέχισε: «Να με αγχώσει το θέμα των παιδιών δεν ήρθε ποτέ. Γιατί ήταν τόσο καταπληκτικός. Με έκανε να νιώθω τόσο μεγάλη ασφάλεια και ήμουν τόσο σίγουρη για το πώς θα προχωρήσει. Με έκανε να νιώθω τόσο ασφαλής για τη σταθερότητα, τα συναισθήματα και το πόσο σημαντικός άνθρωπος θα μπορούσε να είναι για τη ζωή των παιδιών μου... Δεν με απογοήτευσε ούτε λεπτό. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε τη σχέση να προχωρήσει και να εξελιχθεί πολύ, πολύ ήρεμα, με βάση τις ανάγκες των παιδιών, με βάση τη διάθεση των παιδιών και νομίζω γι’ αυτό και έχει καταφέρει να τα κερδίσει και να έχουν αυτή την πολύ, πολύ όμορφη και δεμένη σχέση μαζί του», κατέληξε η Αθηνά Οικονομάκου.

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