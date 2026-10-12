«Ο Γιώργος αν ήταν ζωντανός θα γέλαγε ακόμα».

Ο Σταμάτης Γονίδης, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις και τοποθετήσεις του, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής απάντησε για πρώτη φορά αναλυτικά σε όσα του καταλογίστηκαν. Από τα σχόλιά του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να ανακαλέσει όσα έχει πει, ακόμη κι αν ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται παρεξηγείται.

Αναφερόμενος αρχικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr