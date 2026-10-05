Απάντηση έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης μετά τον σάλο που ξέσπασε με τον τρόπο που υποδέχτηκε τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά τον τρόπο που υποδέχτηκε ο Σταμάτης Γονίδης τον Ηλία Κασιδιάρη στο κέντρο που εμφανίζεται.

Σε βίντεο ο τραγουδιστής φαίνεται να λέει «καλωσορίζω τον φίλο μου Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι, να το δεις μπροστά σου».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, o Σταμάτης Γονίδης υποστήριξε το καλοσώρισμα αυτό έγινε από ευγένεια και τόνισε πως κάποιος επώνυμος επιλέγει το μαγαζί που εμφανίζεται για να περάσει καλά, του απευθύνεται ξεχωριστά.

«Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω καλωσορίζω όλον το κόσμο. Όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Είπα καλώς τον και καλός πολίτης. Κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια, το κινητό μου είναι το παλιό» είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Όπως ισχυρίστηκε «το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί, το είδα στο μαγαζί που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν μου έκανε καμία πρόταση, ήταν πολύ κύριος σε όλα, καθόταν απέναντι, πέρασε καλά. Ήταν ένας πολιτικός που ήταν στη φυλακή, από εκεί και πέρα ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα και έπρεπε να του πω ευχαριστώ στα πλαίσια της ευγένειας».

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