Όσα ανέφερε η Ανδρομάχη μετά τον χωρισμό της στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν πριν από μερικές ημέρες η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης με τους δύο ερμηνευτές να ανακοινώνουν και επίσημα των χωρισμό τους.

Πρόσφατα, μάλιστα, η τραγουδίστρια παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μέσω της οποία αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τον χωρισμό αλλά και στην απόφασή τους να πάρουν με τον σύζυγό τους χωριστούς δρόμους στη ζωή.

Όπως ανέφερε βέβαια, προτεραιότητα και των δύο είναι το παιδί τους, ο μικρός Γεράσιμος.

Όσα ανέφερε η Ανδρομάχη για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη

Το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», προβλήθηκε μία σύντομη συνέντευξη της Ανδρομάχης, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε τόσο στο διαζύγιό της όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

«Όταν εστιάζεις στο ότι η ζωή είναι μία, είναι μικρή και πρέπει να την περάσεις όσο πιο όμορφα μπορείς, βρίσκεις λύσεις και όχι προβλήματα, οπότε τα ξεπερνάς όλα… Έξι ανάδρομους πλανήτες είχαμε, κανείς δεν πέρασε καλά το τελευταίο διάστημα, όλοι πέρασαν τα ζόρια τους», ανέφερε αρχικά η Ανδρομάχη.

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Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Το τελευταίο διάστημα είμαι πάρα πάρα πολύ καλά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ανδρομάχη ρωτήθηκε πως είναι πλέον μετά τον χωρισμό της, με την ερμηνεύτρια να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με βλέπεις χαρούμενη γιατί είναι καλά το παιδάκι μου, είμαι καλά εγώ, είναι καλά ο μπαμπάς του. Είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Τώρα, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα… Όταν υπάρχει υγεία και αγάπη τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε στον γιο της, Γεράσιμο, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη αρχίσει να τραγουδάει: «Ο Γεράσιμος τραγουδάει, παίζει ντραμς… Έχει δύο γονείς που είναι τραγουδιστές. Ο μπαμπάς του είναι και εξαιρετικός μουσικός… Έχει τέτοια ερεθίσματα…», τόνισε η ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα έκανε άλλον γάμο ή ίδια τόνισε: «Ε, δεν ξέρω εντάξει… Θα παντρέψω το παιδί μου κάποια στιγμή».

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