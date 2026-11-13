Η συγκίνηση του ηθοποιού για την απώλεια της Μάρως Κοντού.

Μερικοί μήνες έχουν περάσει από όταν η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου να αναφέρεται σε εκείνη με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη στενή φιλία που τον έδενε με την συνάδελφο και συμπρωταγωνίστριά του, Μάρω Κοντού. Ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε, ξεκίνησαν μαζί τη ζωή τους, οι καριέρες τους συναντήθηκαν και επικοινωνούσαν καθημερινά, ωστόσο, δεν γνώρισε κάτι για την κατάσταση της υγείας της.

«Η Μάρω ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες… Σπουδαία συνάδελφος, μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Ήταν θλιβερό η απουσία της. μέχρι τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό…».

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Υπενθυμίζεται ότι η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Έγινε ευρέως γνωστή από τους ρόλους της, με μία από τις τελευταίες της τηλεοπτικές εμφανίσεις να πραγματοποιείται μέσα από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς».