Oι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο μέσα σε σπήλαιο στην Κινέτα

Μέσα σε σπηλιά στην Κινέτα Αττικής είχε επιλέξει να κρύβει τις ποσότητες ναρκωτικών που προορίζονταν για διακίνηση ένας 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και κατάλληλη αστυνομική έρευνα, οργανώθηκε επιχείρηση κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο μέσα σε σπήλαιο στην Κινέτα. Εκεί, σε έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο χώρο αποθήκευσης, φαίνεται πως έκρυβε τις ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό να τις διακινήσει περαιτέρω, κυρίως στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά:

6,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

6 κιλά κλώνων ακατέργαστης κάνναβης,

ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο,

μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

δύο συσκευές παρεμβολής σήματος (jammer),

μία συσκευή παρακολούθησης,

δύο ηλεκτρικοί κενωτές αέρος,

συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης,

ένα μεταλλικό ταψί και ένα ηλεκτρικό μπλέντερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 47χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=BMcyxnm7_Yo}