«Παίρνουμε δύναμη από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης», αναφέρει η ΚΝΕ.

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ διοργανώνει μεγάλη διεθνιστική εκδήλωση με τίτλο «Από τους δρόμους της Ευρώπης, στον δρόμο της ανατροπής. Νοέμβρης 1973 – 2026: Η Ιστορία γράφεται με πάλη ταξική!», η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή (15/11) στις 17.00, στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου (συγκρότημα Πατησίων).

«Παίρνουμε δύναμη από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τιμάμε τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου δυναμώνοντας την κοινή πάλη των λαών και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης», σημειώνει στο σχετικό δελτίο Τύπου η ΚΝΕ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ και χαιρετισμό θα απευθύνουν αντιπρόσωποι από την Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας από τη Γαλλία, τις Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών από την Ισπανία, την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας και το Μέτωπο Κομμουνιστικής Νεολαίας από την Ιταλία που θα βρίσκονται στην Αθήνα με αφορμή την 20η Συνάντηση Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Νεολαιών που φιλοξενεί η ΚΝΕ.

Θα ακολουθήσει αφιέρωμα της Ορχήστρας της ΚΝΕ με τίτλο «"Στον αγώνα ενωμένοι κι ας μη λείψει κανείς". Απ' τα τραγούδια του Νοέμβρη στο διεθνιστικό τραγούδι των λαών!».

Μουσική Επιμέλεια: Τεό Λαζάρου.

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