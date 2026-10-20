Για συνύπαρξη γελοιότητας και πολιτικής σκοπιμότητας κάνει λόγο η ΚΝΕ, με αφορμή τις δηλώσεις Κυρανάκη.

Δεν άφησε αναπάντητο το αντικομμουνιστικό παραλήρημα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη η ΚΝΕ, η οποία με ένα σύντομο σποτ παραθέτει ορισμένες τοποθετήσεις του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, οι οποίες μπορεί να χαρακτηριστούν και... αντιλαϊκές.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για «νοσηρή» ιδεολογία του ΚΚΕ, ενώ τοποθέτησε τον κομμουνισμό στην ίδια ζυγαριά με τον ναζισμό.

«Για την ανεργία φταίνε τα βιογραφικά των νέων. Για το μπάζωμα στα Τέμπη ο... κρατήρας. Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν μειώνεται για να μην τρώνε οι πλούσιοι περισσότερα μακαρόνια! Και για τη νεολαία που αγωνίζεται φταίει το ΚΚΕ που της βάζει «νοσηρές ιδέες»...», αναφέρει η ΚΝΕ.

«Από τη δικαιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής μέχρι τον αντικομμουνισμό, οι δηλώσεις του Κ. Κυρανάκη αποδεικνύουν ότι η γελοιότητα και η πολιτική σκοπιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά! Τελικά, μια αλήθεια επιβεβαιώνεται ξανά: Για να καταντήσεις αντικομμουνιστής, πρέπει πρώτα να μισείς τον λαό!», καταλήγει.

Δείτε το σποτ

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