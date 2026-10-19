Ο Παύλος Μαρινάκης απέδειξε πως η ανιστόρητη θεωρία των «δύο άκρων» αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ασπίδα προστασίας» στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για το αντικομουνιστικό του παραλήρημα, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, σήκωσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, μετά από σχετική ερώτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Γραμματέα, πλέον υπενθυμίζουμε, της Νέας Δημοκρατίας και ταυτίστηκε απόλυτα με τις απόψεις του, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση του ΚΚΕ.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ ρωτήθηκε για το κόμμα Κασιδιάρη, εξαπέλυσε «πυρά» κατά του ΚΚΕ, το οποίο χαρακτήρισε ως «αυταρχικό κόμμα, το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία», επισημαίνοντας πως «τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά».

«Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο “κεντρώα”, έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται…», είπε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της ΝΔ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Lq0X23-nF-8}

Τι απάντησε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Πως «δεν έχει διαφορά ο νοσταλγός του Χίτλερ με τον νοσταλγό του Στάλιν», επαναφέροντας εκ νέου την ανιστόρητη θεωρία των «δύο άκρων» και αποδεικνύοντας ότι αυτή αποτελεί επίσημη πολιτική της «κεντρώας» Νέας Δημοκρατίας επί ηγεσίας Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανέφεραν τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Άλλο πράγμα οι εγκληματικές ενέργειες και άλλο πράγμα η ιδεολογία την οποία έχει ο καθένας. Η Δικαιοσύνη τιμωρεί εγκληματικές πράξεις. Και ο Άρειος Πάγος αποκλείει κόμματα, εφόσον αποφασίσει έτσι, με βάση τις εγκληματικές πράξεις για τις οποίες κάποιος ή κάποιοι έχουν καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη. Η Χρυσή Αυγή δεν καταδικάστηκε για την ιδεολογία της -όσο αποκρουστική και αν είναι-, καταδικάστηκε και μάλιστα τα πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν, τα φυσικά πρόσωπα για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν. Και καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό. Άρα αυτά πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Και σε αυτό δεν μπορούμε να βάζουμε κανέναν στο ίδιο ζύγι, αν κάνει το οποιοδήποτε κάποιος από το άλλο άκρο —κατά καιρούς υπάρχουν δολοφονικές επιθέσεις από το άλλο άκρο—, όσοι καταδικάζονται για αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις ή συλλαμβάνονται -είχαμε πρόσφατα μία δολοφονία της μητέρας στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος συλληφθεί, δικαστεί ή καταδικαστεί, θα συλληφθεί, δικαστεί, καταδικαστεί για τις πράξεις του και όχι για την όποια αποκρουστική, απεχθέστατη ιδεολογία έχει. Αυτό είναι το ένα, για να μην το συνδέουμε με το άλλο το οποίο θα πω τώρα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Την απάντηση σε αυτό το οποίο με ρωτάτε, την έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάποιο λόγο έχει θεσπίσει ημέρα μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού. Γιατί και οι μεν και οι δε και τα δύο αυτά καθεστώτα σκότωναν ανθρώπους. Και δεν υπάρχει καλό ή κακό σε αυτή την ιστορία. Αυτός ο οποίος σκοτώνει μαζικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άρα, δεν έχει καμία διαφορά, για να δώσουμε μια καθαρή απάντηση, κάποιος αν είναι νοσταλγός του Χίτλερ ή υμνητής του, με νοσταλγό ή υμνητή του Στάλιν. Αυτά τα έχει λύσει η Ιστορία, θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο νόημα να επανερχόμαστε στα αυτονόητα και δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια. Τώρα, το αν προσπαθούμε να συνδέσουμε την αντίσταση, η οποία θεωρώ ότι δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, όσοι πρόγονοί μας Έλληνες αντιστάθηκαν στους ναζί, είναι Έλληνες πατριώτες που μπορεί να είχε ο καθένας τη δική του ιδεολογία, αλλά στο τέλος της ημέρας αντιστάθηκαν για την Ελλάδα. Κακώς λοιπόν διάφορα κόμματα προσπαθούν να καπηλευτούν τους προγόνους μας οι οποίοι αντιστάθηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, αλλά την Ιστορία δεν θα την ξαναγράψουμε. Ο υμνητής και νοσταλγός του Χίτλερ είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με τον υμνητή και τον νοσταλγό του Στάλιν».

Σε follow up ερώτηση, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Καταρχάς, επί των δικών μας ημερών, νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ζήτημα νομιμοποίησης ενός κόμματος, γιατί το ξαναλέω, η συμμετοχή ή όχι κάποιου στις εκλογές έχει να κάνει με τις εγκληματικές πράξεις που έχει κάνει και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αλλά το να λες όταν σε ρωτάνε την αλήθεια, το ότι αυτός ο οποίος είναι νοσταλγός του Χίτλερ είναι το ίδιο πράγμα με αυτόν που είναι νοσταλγός του Στάλιν, είναι νομίζω χρήσιμο, γιατί ειδικά οι νεότερες γενιές πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους αυτή η πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και καμία άλλη. Δείτε τους θανάτους, δείτε τις εκτελέσεις, δείτε τους βασανισμούς, νομίζω τους γνωρίζετε, για να πάρετε τη δική σας απάντηση».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 34:52'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=xs1lkBj8Amk}

«Να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση με το μπάχαλο»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως είναι άλλο να καλείς κάποιον να συμμετέχει σε μία διαδήλωση και άλλο να λες «και στα δικά μας». Προσέθεσε πως διαχρονικά «ένα μεγάλο μέρος του χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και συνεχίζουν στο μπάχαλο και στο χάος» σημειώνοντας πως η Ελλάδα πέρασε πολύ δύσκολα στο παρελθόν από τέτοιες λογικές. «Δεν είμαστε εκεί, ούτε θα φτάσουμε εκεί. Γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν. Δεύτερον γιατί συνεχίζουμε να ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών, των φοιτητών. Ναι χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα αλλά έχουμε κάνει αρκετά. Να απομονώσουμε ακραίες φωνές που επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει νεολαίος του κ. Τσίπρα. Σοκαριστικές οι εικόνες στη Γαλλία. Πολύ ισχυρή χώρα και είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να αυξάνει τα έσοδά της και χρόνο με τον χρόνο να δίνει πίσω στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα», επισήμανε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση αν προβληματίζει την κυβέρνηση η κινητοποίηση εκπαιδευτικών την Τετάρτη ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αλλά άλλο διαμαρτυρία, άλλο παράνομες πράξεις. «Εμείς δεν είμαστε εκεί που είναι η Γαλλία, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε», συμπλήρωσε.

«Δεν έχει δώσει δείγματα τοξικού λόγου η Κουφονικολάκου, κρίμα η αντιπαράθεση να γινεται με κοπτοραπτική»

Για την αντιπαράθεση που έχει με την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Είναι νέα ως εκπρόσωπος και επειδή δεν έχει δώσει δείγματα τοξικού λόγου, είναι κρίμα να γίνεται αντιπαράθεση με κοπτοραπτική. Η Δικαιοσύνη τιμωρεί εγκληματικές ενέργειες. Τα κίνητρα των δραστών θα τα βρουν οι Αρχές. Κατανοούμε αυτονοήτως κάθε εγκληματική ενέργεια αλλά δεν θα αποδώσουμε ευθύνες. Το αν θα συμμετέχει ή όχι κάποιος στις εκλογές το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος, όχι η κυβέρνηση. Η επίμαχη διάταξη δεν είχε υπερψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ταμπακιέρα. Το να λέει για άλλη ρύθμιση είναι λόγια του αέρα. Θυμίζει λίγο το φωνάζει ο κλέφτης. Ως προς τη συκοφαντία του Ποινικού Κώδικα, είναι λάθος να αρνείται αυτή την πολύ προβληματική νομοθέτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛ.Α.Σ. Όσο αρνούνται το λάθος, τόσο ο κόσμος θα τους γυρίζει την πλάτη. Θα ήταν προτιμότερο να ζητήσουν συγνώμη. Αυτά τα ψήφισαν βουλευτές και κόμματα και κράτησαν για αυτό ανοικτή τη Βουλή. Αυτό το λάθος είχε ως αποτέλεσμα εγκληματίες, να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο έξω. Λίγο μεγαλύτερη κατανόηση του τι έχει συμβεί στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε έγκλημα είναι αυτονοήτως καταδικαστέο. Η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει».

Μέτρα στήριξης

Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ελπίδα η αντιπολίτευση να ψηφίσει τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σημειώνοντας πως «αν πουν ναι, σημαίνει ότι όσα προτείνουν θα είναι επιπλέον των μέτρων και θα πρέπει να πουν τα ισοδύναμα για να βγει ο λογαριασμός».

«Αυτοί ζουν σε εικονική πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι γαλατικό χωριό. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για γαλάζια γράμματα και σε επίπεδο ηγετών η Ευρώπη συζητούσε αυτό που ο κ. Ανδρουλάκης είχε ειρωνευτεί. Πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτή τη λογική. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα χρόνια. Αυτά που είπε ο πρωθυπουργός νομοθετείται και εφαρμόζεται. Εικονική πραγματικότητα είναι αυτό που θέλει η αντιπολίτευση, να δώσουμε μέτρα χωρίς να τα κοστολογούμε», ανέφερε επίσης ενώ για το αν μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία για πρόσθετα μέτρα και ποια θα μπορούσε να είναι αυτά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οροφές δαπανών. «Ναι, η άποψή μας είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι η κρίση είναι τόσο μεγάλη που πρέπει αυτά να προσαρμοστούν γιατί υπάρχει κοινωνία που περιμένει. Εμείς από τη δική μας θέση ως χώρα, είμαστε στη σωστή πλευρά αυτής της συζήτησης. Μέχρι την όποια απόφαση, εμείς δεν μένουμε απαθείς. Και επειδή εφαρμόσαμε πολιτική που αυξάνει έσοδα, μπορούμε και δίνουμε πίσω στους πολίτες όσα παραπάνω υπάρχει δυνατότητα να δοθούν. Ήδη τα ποσά που δίνονται στα έκτακτα μέτρα είναι περισσότερα από τα παραπάνω έσοδα του 2026. Για τα παραπάνω πρέπει η Ευρώπη να πάρει τις σωστές αποφάσεις», προσέθεσε.

Για την υπόθεση Μπεκίρη

Ερωτηθείς για δημοσίευμα που αφορά το βιογραφικό του Μιχάλη Μπεκίρη, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική απάντηση του κ. Μπεκίρη και σημείωσε ότι ο ίδιος σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Τουρκικές NAVTEX

Σχετικά με τις δύο NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου. «Το έργο θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, δεν θα εμποδίσει, δεν θα αλλάξει τον αρχικό προγραμματισμό του έργου», προσέθεσε.

Για Καραμανλή και Σαμαρά

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με πρόσωπα που φέρονται ότι διατίθενται να είναι υποψήφια με ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως δεν γνωρίζει τι συναντήσεις κάνει ο κ. Καραμανλής και «δεν θα μας πάρει και την άδεια». Προσέθεσε πως «ο κ. Καραμανλής με όλες τις ιδιότητες που είχε κατά καιρούς πάντοτε κοιτούσε το καλό της παράταξης και της χώρας και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, που χαρακτήρισε διαχειριστική και νεοφιλελεύθερη την κυβέρνηση, απάντησε πως «ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός στη χώρα, μπορεί να εκφράζεται όπως επιθυμεί και εμείς εφαρμόζουμε την πολιτική μας η οποία μειώνει φόρους». Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τα ναυάγια σε Λέσβο και Σάμο

Για τις τραγωδίες σε Λέσβο και Σάμο, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση γίνονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο. «Είναι τραγωδία. Να αναλογιστούμε τον ρόλο που παίζουν οι λαθροδιακινητές», σημείωσε και αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την Γκίμπερλι Γκιλφόιλ και ελληνοαμερικανικές συμφωνίες και ερωτηθείς αν έχει φύγει από την Ελλάδα, απάντησε πως δεν είναι δουλειά του να σχολιάζει δημοσιεύματα. «Κάποια υπόθεση αυτή τη στιγμή σε γνώση της κυβέρνησης σχετικά με την κ. Γκιλφόιλ δεν υπάρχει. Ως προς τα ενεργειακά έργα έχουν δοθεί καθαρές απαντήσεις από το αρμόδιο υπουργείο. Μέρος των απαντήσεων αυτών έδωσα κι εγώ στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά την ενημέρωση που είχα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μιλάμε για έργα που ξεκίνησαν πολύ πριν την έλευση της κ. Γκιλφόιλ στην Ελλάδα. Για όλα τα υπόλοιπα δεν είναι υπόθεση της κυβέρνησης ούτε να τα σχολιάσει, ούτε να τα απαντήσει», ανέφερε.