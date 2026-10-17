Ενόψει των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Δεν εξέφρασε απλώς προσωπικές απόψεις ο γραμματέας της ΝΔ Κ. Κυρανάκης περιγράφοντας ως δύο άκρα τον Κασιδιάρη του Χίτλερ και το ΚΚΕ του Στάλιν. Η επαναφορά της θεωρίας των δύο άκρων, με στόχο την κατασυκοφάντηση της αριστεράς μέσα από την αυθαίρετη ταύτισή της με την ακροδεξιά, είχε επιχειρηθεί και όταν έγινε η δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Β. Νέστορα.

Όπως όλα δείχνουν, αποτελεί κεντρική επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να επενδύσει στο διχαστικό λόγο, τη μισαλλοδοξία και τη διέγερση αντικομμουνιστικών διαθέσεων προκειμένου να εμφανιστεί η ΝΔ ως κόμμα του μεσαίου χώρου που κρατά ίσες αποστάσεις από τα άκρα.

Το πρώτο πεδίο δοκιμασίας θα είναι οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Ο Κυρανάκης το περιέγραψε ήδη με τον τρόπο του.

Α.