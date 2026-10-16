«Πάλι καλά που ο Κ. Κυρανάκης κάλεσε τα νέα παιδιά να μελετήσουν την Ιστορία» σχολιάζει το ΚΚΕ.

Για άθλιες ανιστόρητες και αντικομμουνιστκές δηλώσεις του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ΚΚΕ.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε δηλώσεις του στο Naftemporiki Tv, εξίσωσε το ΚΚΕ με το κόμμα Κασιδιάρη, επικαλούμενος την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων.

«Αν κάτι αποδεικνύει το νέο, χοντροκομμένο, αντικομμουνιστικό παραλήρημα του Γραμματέα της ΝΔ, Κ. Κυρανάκη, είναι πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο “ξέπλυμα” του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο μάλιστα αβαντάρει κι ως “ανισυστημικό”! Το ότι ο Κυρανάκης επιστρατεύει την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, την εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, του θύτη, δηλαδή των ναζί εγκληματιών με τα εκατομμύρια θύματά τους, τους λαούς, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, επικαλούμενος την ΕΕ, το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό, χαρακτήρα της και δεν ξαφνιάζει κανέναν» αναφέρει το ΚΚΕ.

Συνεχίσει λέγοντας πως «Όσο όμως και να θέλει ο Κυρανάκης να κρυφτεί, ο αντικομμουνισμός του δεν τον αφήνει, γι’ αυτό και στο ερώτημα αν τον προβληματίζει το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις, εκείνος επιχειρηματολογεί ότι τον ανησυχεί η άνοδος του ΚΚΕ, ομολογώντας ποιος είναι ο πραγματικός φόβος της κυβέρνησής του.

»Λογικό κι επόμενο είναι όταν η κυβέρνηση της ΝΔ παίζει τα ρέστα της στην πολεμική εμπλοκή, όχι μόνο να ξεπλένει τα διάφορα χρήσιμα σε καιρό πολέμου φασιστοειδή, αλλά και να επιτίθεται στη μόνη δύναμη, το ΚΚΕ, που παλεύει ενάντια στα επικίνδυνα σχέδιά της, που σέρνουν τον λαό και τα παιδιά του στο σφαγείο του πολέμου για τα συμφέροντα των ομίλων».

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Η ανακοίνωση του ΚΚΕ κλείνει με ένα υστερόγραφο που αναφέρει «Πάλι καλά που ο Κ. Κυρανάκης κάλεσε τα νέα παιδιά να μελετήσουν την Ιστορία. Μόνο που τότε θα μπορέσουν να δουν ποιοι γεννούν αλύγιστους ήρωες, όπως οι 200 της Καισαριανής και ποιοι τέρατα και μαχαιροβγάλτες. Ίσως για αυτό το ΚΚΕ να έχει “πέρασμα” στους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, όπως ανησυχεί ο ίδιος, το κόμμα του και το σύστημα που υπηρετούν».

Τι είπε ο Κυρανάκης

Καλεσμένος στο Naftemporiki Tv, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ρωτήθηκε για τις εκλογές και τα δημοσκοπικά ευρήματα και μεταξύ άλλων έκανε λόγο για κομματίδια του 3%, αναποφάσιστους ενώ επικαλέστηκε την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, όπου εξίσωσε τον ναζισμό με τον κομμουνισμό.

«Ο κ. Κασιδιάρης καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση εξέτισε την ποινή του, αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια. Αυτή τη στιγμη φαίνεται να έχει αποδοχή σε πολύ νέους ψηφοφόρους. Η δημοκρατία τα λύνει αυτά» είπε.

Σε σχόλιο των δημοσιογράφων ότι αυτό είνα πρόβλημα ο Κυρανάκης σχολίασε λέγοντας πως «όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Το οποίο στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ το λέω αυτό. Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο “κεντρώα”, έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται. Εγώ πατάω καλά ιδεολογικά. Γιαυτό και το ΚΚΕ στις πολύ νέες ηλικίες έχει πολύ πέραση» είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Lq0X23-nF-8&t=3s}