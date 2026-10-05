«Ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες που μας στήριξαν και σήμερα είναι απογοητευμένοι. Η απόσταση αυτή με απασχολεί. Έχουμε ευθύνη να την καλύψουμε με αλλαγές που θα αισθανθούν στη ζωή τους», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Άρθρο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη φιλοξένησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή τα σημερινά 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο μεταξύ άλλων ο Γραμματέας του κόμματος τονίζει πως το χρέος όλων στην παράταξη «είναι να την παραδώσουν στην επόμενη γενιά που θα πιστεύει τόσο ώστε να θέλει να δώσει τις δικές της μάχες μέσα από αυτήν».

Αναλυτικά το άρθρο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Τη Νέα Δημοκρατία την έμαθα από τους ανθρώπους της. Από εκείνους που ανοίγουν την τοπική οργάνωση μετά τη δουλειά τους. Που στις δύσκολες εκλογές βγαίνουν μπροστά, όταν άλλοι προτιμούν να περιμένουν το αποτέλεσμα. Που μπορεί να θυμώνουν μαζί μας, να μας τα λένε έξω από τα δόντια, αλλά είναι εκεί. Γιατί αισθάνονται αυτή την παράταξη κομμάτι της ζωής τους.

Από την ΟΝΝΕΔ μέχρι σήμερα, αυτή η σχέση είναι για μένα το πιο ουσιαστικό μέρος της διαδρομής. Και τώρα, ως Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντί τους. Απέναντι σε όσα υπερασπίστηκαν και σε όσα περιμένουν από εμάς.

Στα 52α γενέθλιά μας, σκέφτομαι ιδιαίτερα εκείνον τον νέο που ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν αυτή η παράταξη τον αφορά. Που ακούει για την ιστορία μας, αλλά εύλογα αναρωτιέται: «Και για το δικό μου μέλλον;».

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Σε αυτόν οφείλουμε μια απάντηση που να αξίζει την εμπιστοσύνη του.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε μια παράταξη αρκετά μεγάλη, ώστε να χωρέσει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και αρκετά αποφασισμένη, ώστε να αλλάξει την πορεία της Ελλάδας. Αυτή την πολιτική φιλοδοξία πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή. Να ενώνουμε Κέντρο και Δεξιά γύρω από επιλογές που πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Να δίνουμε σε περισσότερους Έλληνες λόγους να έρθουν μαζί μας.

Η διεύρυνση θέλει αυτοπεποίθηση. Να ξέρεις ποιος είσαι και να μπορείς να ακούσεις κάποιον που δεν συμφωνεί σε όλα μαζί σου. Έτσι μεγαλώνει μια παράταξη. Όταν οι αρχές της μπορούν να γίνουν κοινός τόπος για ανθρώπους που μέχρι χθες βρίσκονταν μακριά της.

Και οι αρχές μας έχουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο άνθρωπος που δουλεύει πρέπει να μπορεί να προχωρήσει. Ο νέος που προσπαθεί πρέπει να έχει ευκαιρίες, χωρίς να ψάχνει ποιον γνωρίζει. Ένα ζευγάρι πρέπει να μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή του χωρίς το ενοίκιο να ακυρώνει κάθε σχέδιο. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή και ασφαλής, μια πατρίδα στην οποία τα παιδιά μας θα θέλουν να ζήσουν.

Ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες που μας στήριξαν και σήμερα είναι απογοητευμένοι. Η απόσταση αυτή με απασχολεί. Έχουμε ευθύνη να την καλύψουμε με αλλαγές που θα αισθανθούν στη ζωή τους. Χρειάζεται να ακούσουμε την κριτική, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να επιμείνουμε εκεί όπου συναντάμε αντίσταση. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εκφράσει το αίτημα της αλλαγής. Να έχει τη δύναμη να αλλάζει και η ίδια.

Θέλω ο νέος που περνά σήμερα την πόρτα μιας οργάνωσής μας να βρίσκει χώρο να μιλήσει, να διαφωνήσει, να αναλάβει ευθύνη. Να αισθάνεται ότι η παρουσία του μπορεί να επηρεάσει όσα αποφασίζουμε.

Αυτό είναι το δικό μας χρέος απέναντι στα 52 χρόνια που προηγήθηκαν: να παραδώσουμε μια παράταξη στην οποία η επόμενη γενιά θα πιστεύει τόσο, ώστε να θέλει να δώσει τις δικές της μάχες μέσα από αυτήν».