Ένας ομογενής με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα επανέρχεται στις συζητήσεις για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Αλιάγας, ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, συζητά με το Μέγαρο Μαξίμου για τη θέση που αφορά την εκπροσώπηση του απόδημου Ελληνισμού στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά του. Τον περασμένο Αύγουστο είχαν κυκλοφορήσει σχετικές πληροφορίες που, όμως, λίγο αργότερα αποσύρθηκαν για να επανέλθουν τώρα με νέα δυναμική.

Ποιος είναι, όμως, ο Νίκος Αλιάγας;

Γεννημένος το 1969 στο Παρίσι από Έλληνες μετανάστες με καταγωγή από το Μεσολόγγι, κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα της Γαλλίας. Συνδέθηκε με μεγάλες παραγωγές του TF1, όπως το Star Academy και το The Voice, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο και την καλλιτεχνική φωτογραφία.

Παρά τη μακρόχρονη παρουσία του στη γαλλική δημόσια ζωή, δεν απομακρύνθηκε από τις ελληνικές ρίζες. Επισκέπτεται συχνά την Αιτωλοακαρνανία, συμμετέχει σε τοπικές εκδηλώσεις και μιλά δημόσια για τη σχέση του με την Ελλάδα.

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Με τον Κ. Μητσοτάκη έχουν συναντηθεί δημόσια στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, όταν ο Αλιάγας πήρε συνέντευξη από τον πρωθυπουργό στο Μουσείο του Λούβρου, μαζί με την Αντριάνα Παρασκευοπούλου, λίγο πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης για τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο ιδιαίτερης κινητικότητας στις σχέσεις Αθήνας και Παρισιού, με επίκεντρο τη συνεργασία Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν.

Για τη Νέα Δημοκρατία, μια πιθανή υποψηφιότητα Αλιάγα θα είχε διπλό συμβολισμό: αφενός την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού και αφετέρου την παρουσία ενός προσώπου με διεθνή διαδρομή χωρίς ενεργό κομματική ταύτιση.

Α.