Από το «Εδώ» στο «Αλλιώς». Στις 23/11 ο Σταμάτης Ζαχαρός παρουσιάζει ξανά την εκπομπή του στο ONE - μετά και παρά το σάλο.

Έναν μήνα μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από το ONE Channel, ο Σταμάτης Ζαχαρός επιστρέφει στο ίδιο κανάλι. Αυτή τη φορά η εκπομπή δεν θα λέγεται «Εδώ», αλλά «Αλλιώς». Η αλλαγή τίτλου συνδέεται προφανώς με όσα μεσολάβησαν.

Ήταν 12 Οκτωβρίου όταν ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ότι διακόπτεται η συνεργασία του με το ONE. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «αιφνίδια και αναιτιολόγητη», ευχαριστώντας παράλληλα τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον ιδιοκτήτη του, Διονύση Παναγιωτάκη, για τη συνεργασία τους.

{https://www.facebook.com/reel/1835054397831312}

Στις αρχές Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δικηγόρο Θωμά Στάικο για την τραγωδία των Τεμπών, ο Ζαχαρός είχε αναρωτηθεί, αναφερόμενος στην Εριέττα Μόλχο, εάν υπήρχε ενδεχόμενο να μην είχε επιβιβαστεί στο μοιραίο τρένο. Η αναφορά του, σε συνδυασμό με έναν παραλληλισμό που έκανε με το Πολυτεχνείο, προκάλεσε, δικαιολογημένα, σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Ζαχαρός ζήτησε δημόσια συγγνώμη στις 3 Οκτωβρίου, αναγνωρίζοντας ότι η διατύπωσή του ήταν λανθασμένη. Εξήγησε ότι επιδίωξή του ήταν να ασκήσει ειρωνική κριτική στις θεωρίες συνωμοσίας και όχι να αμφισβητήσει την παρουσία της Εριέττας Μόλχο στο τρένο ή να προσβάλει τη μνήμη της.

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Η συγγνώμη, πάντως, δεν απέτρεψε τη διακοπή της συνεργασίας του με τον σταθμό λίγες ημέρες αργότερα. Στο μεταξύ κλήθηκε από το πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ να λογοδοτήσει, ξεκουράστηκε και επιστρέφει χωρίς να υπάρχει απάντηση στο ερώτημα γιατί μια συγγνώμη που δεν κρίθηκε ικανοποιητική τότε θεωρείται αρκετή τώρα.

Ε.Σ.