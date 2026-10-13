Η σπάνια στιγμή που ένας υπουργός στηρίζει δημοσιογράφο για την απόλυσή του μετά από μια πρωτοφανή απρέπεια.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης φημίζεται για το θάρρος της γνώμης του. Έτσι, βγήκε μπροστά για να εγκωμιάσει το δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό που έκανε εκπομπή στο ΟΝΕ και διεκόπη η συνεργασία του στον απόηχο της κατακραυγής για όσα είχε πει για την Εριέττα Μόλχο, την 23χρονη που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών και της οποίας η σορός δεν εντοπίστηκε.

Τι προηγήθηκε:

«Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο;» είχε αναρωτηθεί ο Ζαχαρός στην εκπομπή της 2/10 για να συνεχίσει: «Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».

Ο Αδ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι δεν έγινε «χαμός», όπως γράφει στην ανάρτησή του, για την απόλυση του Ζαχαρού επειδή δεν είναι αριστερός...

Χειρότερο από το να το λέει χωρίς να το πιστεύει είναι να το λέει επειδή το πιστεύει.

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Ε.Σ.