«Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κλείνοντας την ομιλία της από το βήμα της Βουλής.

Ως «αισχρά ψέματα» χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε χθεσινή ανάρτησή του, για τη μεταφορά της προϊστάμενης της Επιθεώρησης Εργασίας σε νοσοκομείο, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο που είχε μαζί της, αναφέροντας στοιχεία της υπόθεσης που σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας αφορά «διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο».

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«Ο γνωστός Γκέμπελς της κυβέρνησης, αρνητής του Ολοκαυτώματος, αντισημίτης, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής της γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε μια ανάρτηση ποταμό στην οποία ισχυρίζεται μια σειρά από αισχρά ψέματα. Από την ώρα εκείνη, πολλά ΜΜΕ, αυτά που πήραν λεφτά από τη λίστα Πέτσα αναπαράγουν ως δήθεν αληθή την ψευδέσταστη ανάρτηση του γνωστού Γκέμπελς που δεν έριξε ένα δάκρυ για τις πέντε εργαζόμενες στη Βιολάντα που κάηκαν ζωντανές στο εργοστάσιο του φίλου του», ανέφερε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε:

«Κανένας δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να διασταυρώσει. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο την πολιτική αρχηγό να ρωτήσει αν ισχύουν. Διερωτήθηκε τι ρόλο βαράει ένας υπουργός που έχει διαλύσει το ΕΣΥ, που δεν πάνε τα ασθενοφόρα στους αρρώστους και πεθαίνουν… Αναρωτήθηκε κανείς αν το Γεννηματάς εφημέρευε; Όχι είναι η απάντηση. Μόνον η οφθαλμολογική και η ψυχιατρική. Γιατί διακομίστηκε ένα υποτίθεται σοβαρό περιστατικό εκεί; Γιατί είναι εκεί η κ. Παγώνη υποθέτω που δεν είναι ούτε οφθαλμίατρος, ούτε ψυχίατρος, αλλά έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Έξω οι ψεύτες, έξω οι κλέφτες».

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