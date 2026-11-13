Αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday στις 27 Νοεμβρίου και τη Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου – Οι 6 χρυσοί κανόνες της ΕΕΚΕ (ΓΣΕΕ) και οι νέες δικλείδες ασφαλείας για δόσεις και ηλεκτρονικές αγορές.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά ενόψει της φετινής Black Friday (Παρασκευή 27 Νοεμβρίου) και της Cyber Monday (Δευτέρα 30 Νοεμβρίου), με τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα να ρίχνουν στη «μάχη» δελεαστικές προσφορές.

Με την ακρίβεια, ωστόσο, να εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να κινηθούν με ψυχραιμία και σύνεση, αποφεύγοντας τις παρορμητικές αγορές και τις παραπλανητικές εκπτώσεις.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, οι επιθετικές τεχνικές μάρκετινγκ συχνά ασκούν ψυχολογική πίεση στους καταναλωτές να προλάβουν μια προσφορά «εδώ και τώρα». Για να προστατευτείτε από τις παγίδες, η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες αγοράς, αναδεικνύοντας παράλληλα δύο σημαντικές αλλαγές που ισχύουν φέτος προς όφελος των πολιτών:

1. Ο κανόνας των 30 ημερών για τις πλασματικές εκπτώσεις

Όταν ένα κατάστημα ανακοινώνει έκπτωση, υποχρεούται από τον νόμο να αναγράφει ως «παλιά τιμή» τη χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Έτσι, αποτρέπεται το τεχνητό «φούσκωμα» των τιμών λίγο πριν από τη Black Friday. Ο κανόνας αυτός καλύπτει κάθε μορφή προώθησης (ποσοστιαίες εκπτώσεις, μειώσεις σε ευρώ, διαγραμμένες τιμές, προσφορές «χωρίς ΦΠΑ» ή ειδικές τιμές Black Friday). Αν εντοπίσετε ύποπτα υψηλές «αρχικές» τιμές, προχωρήστε σε καταγγελία.

2. «Αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα»: Νέο πλαίσιο προστασίας από τις 20 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις αγορές με δόσεις ή πιστωτική κάρτα, καθώς οι τόκοι και οι κρυφές χρεώσεις εκτοξεύουν το τελικό κόστος. Στο στόχαστρο μπαίνει κυρίως η μέθοδος «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα» (Buy Now, Pay Later), η οποία αποτελεί μορφή δανεισμού και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε υπερχρέωση από τη συσσώρευση πολλών μικρών «άτοκων» δόσεων.

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Τι αλλάζει: Από τις 20 Νοεμβρίου - μία εβδομάδα πριν από τη Black Friday - τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες που εξομοιώνουν τις περισσότερες από αυτές τις συναλλαγές με τα καταναλωτικά δάνεια. Πλέον, ο πάροχος της πίστωσης υποχρεούται να ενημερώνει ξεκάθαρα για το συνολικό κόστος και να αξιολογεί εκ των προτέρων την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή.

3. Επιστροφές online αγορών: Υποχρεωτικό το κουμπί «υπαναχώρησης»

Για τις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών χωρίς καμία αιτιολόγηση (εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες, όπως τα προϊόντα κατά παραγγελία).

Τι αλλάζει: Από τον περασμένο Ιούλιο, κάθε e-shop και εφαρμογή αγορών υποχρεούται να διαθέτει σε εμφανές σημείο ένα κουμπί «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση». Η ακύρωση της παραγγελίας πρέπει να γίνεται εξίσου εύκολα με την αγορά - με λίγα κλικ, χωρίς τηλεφωνήματα - και το κατάστημα οφείλει να στέλνει άμεση επιβεβαίωση με ημερομηνία και ώρα. Αν το κουμπί απουσιάζει ή είναι κρυμμένο, αποτελεί λόγο καταγγελίας.

4. Έρευνα αγοράς με βάση τον κωδικό προϊόντος

Μην μένετε μόνο στο ποσοστό της έκπτωσης. Συγκρίνετε τόσο την τιμή όσο και την ποιότητα, αναζητώντας στο διαδίκτυο το ίδιο προϊόν με τον ακριβή κωδικό ή το μοντέλο του, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται όντως για την πιο συμφέρουσα επιλογή της αγοράς.

5. Λίστα αγορών και αυστηρός προϋπολογισμός

Ξεκαθαρίστε εκ των προτέρων τι έχετε πραγματικά ανάγκη και καταρτίστε μια λίστα προσαρμοσμένη στα οικονομικά σας δεδομένα, ώστε να αποφύγετε περιττά έξοδα της στιγμής.

6. Πάντα απόδειξη και προσοχή στις κυβερνοαπάτες

Ζητάτε πάντα την απόδειξη αγοράς, καθώς είναι απαραίτητη σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος που χρήζει αλλαγής ή επιστροφής. Παράλληλα, επειδή μεγάλος όγκος συναλλαγών γίνεται διαδικτυακά, η ΕΕΚΕ εφιστά την προσοχή σε ψεύτικα e-shops και παραπλανητικά μηνύματα (SMS/emails) με «απίστευτες» προσφορές που αποσκοπούν στην υποκλοπή στοιχείων καρτών.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για καταγγελίες

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ):