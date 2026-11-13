Η ENDLESS EC στο πλευρό της Κορίνας Μίχα: υπευθυνότητα, επιμονή και δύναμη στην προσπάθεια.

Η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κορίνα Μίχα έφτασε σε υψόμετρο 6.900 μέτρων στο Manaslu των Ιμαλαΐων, στο πλαίσιο της φετινής ορειβατικής αποστολής της, με τη χορηγική υποστήριξη της ENDLESS EC και στόχο την ανάβαση στην 8η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, στα 8.163 μέτρα.

Μία απαιτητική αποστολή στα Ιμαλάια

Γνωστό ως «το βουνό του πνεύματος», το Manaslu απαιτεί ακρίβεια, συγκέντρωση και ανθεκτικότητα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, το λιγοστό διαθέσιμο οξυγόνο και ο κίνδυνος χιονοστιβάδων δοκιμάζουν τους ορειβάτες, καθώς οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.

Η αποστολή ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου από το Κατμαντού του Νεπάλ. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Κορίνα Μίχα έφτασε στην κατασκήνωση βάσης του Manaslu, στα 4.800 μέτρα. Τις επόμενες εβδομάδες ολοκλήρωσε δύο κύκλους ανάβασης και εγκλιματισμού, φτάνοντας έως την τρίτη κατασκήνωση (Camp 3), στα 6.900 μέτρα. Καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν, αποφάσισε συνυπολογίζοντας όλους τους ακραίους κινδύνους να μην επιχειρήσει την τελική ανάβαση, δίνοντας προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στα μεγάλα βουνά, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με την κατάκτηση της κορυφής, αλλά και με την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς πότε είναι η στιγμή να επιστρέψει», αναφέρει η Κορίνα Μίχα. Η ίδια εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Manaslu την επόμενη ορειβατική περίοδο, αξιοποιώντας την εμπειρία της φετινής αποστολής.

Η ορειβατική πορεία της Κορίνας Μίχα

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η Κορίνα Μίχα βρήκε στην ορειβασία έναν τρόπο να έρθει πιο κοντά στη φύση και να δοκιμάσει τα όριά της. Έχει ανέβει σε κορυφές στην Ευρώπη, την Αφρική και τα Ιμαλάια. Ξεχωριστός σταθμός στην πορεία της ήταν η ανάβαση στο Denali της Βόρειας Αμερικής, τον Ιούνιο του 2024, χωρίς εξωτερική υποστήριξη ή τη συνδρομή αχθοφόρων.

Μέσα από την αποστολή της στο Manaslu, η Κορίνα Μίχα θέλει να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να διεκδικούν τη θέση τους στην ορειβασία και να εμπνεύσει τη νέα γενιά να επιδιώκει τους στόχους της, ακόμη κι όταν συναντά εμπόδια.

Η ENDLESS EC στο πλευρό της Κορίνας Μίχα: υπευθυνότητα, επιμονή και δύναμη στην προσπάθεια

Με τη στήριξη της αποστολής της Κορίνας Μίχα, η ENDLESS EC προωθεί ένα μήνυμα που αφορά κάθε άνθρωπο: η επίτευξη ενός στόχου χτίζεται μέσα από την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη να συνεχίζεις όταν συναντάς δυσκολίες. Η απόφασή της να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια αναδεικνύει και τη σημασία της υπευθυνότητας στην πορεία προς έναν απαιτητικό στόχο. Η υπευθυνότητα, η επιμονή και η δύναμη με τις οποίες η Κορίνα Μίχα αντιμετώπισε τις προκλήσεις του Manaslu είναι αξίες που καθοδηγούν την ENDLESS EC εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, δίνοντας νόημα σε κάθε βήμα προς τη δική της ανοδική πορεία.