Η Volkswagen και η Audi ανακοίνωσαν επίσης μεγάλα προγράμματα εξοικονόμησης.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Στουτγάρδης παγώνει προσωρινά κάθε νέα επένδυση στα γερμανικά της εργοστάσια. Πιθανο είναι το ενδεχόμενο «λουκέτων» σε εργοστάσια, αυξάνοντας την πίεση σε προσωπικό, συμβούλιο εργαζομένων και IG Metall. Η Volkswagen και η Audi ανακοίνωσαν επίσης μεγάλα προγράμματα εξοικονόμησης.

Υπό ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκεται το μέλλον των παραγωγικών μονάδων της Mercedes-Benz στη Γερμανία. Λόγω του υψηλού εργατικού κόστους και του αδιεξόδου στις συνομιλίες με το εργοστασιακό συμβούλιο και την IG Metall, η αυτοκινητοβιομηχανία της Στουτγκάρτης προχωρά σε κινήσεις. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει προς το παρόν κάθε περαιτέρω επένδυση στις εγκαταστάσεις της στη Γερμανία. Το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων εξετάζεται πλέον σε πιο συγκεκριμένη βάση.

Η Mercedes φρενάρει τις δαπάνες

Όπως μετέδωσε την Πέμπτη η bild.de, η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Μπρίτα Ζέγκερ αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη την πιεστική κατάσταση στο μέτωπο του κόστους. Ο όμιλος καλείται τώρα να εξετάσει ποιες τοποθεσίες στη Γερμανία μπορούν ακόμη να λειτουργούν μακροπρόθεσμα με κέρδος. Η Mercedes, ανέφερε, θέλει όσο γίνεται να αποφεύγει κλεισίματα εργοστασίων, αλλά αυτή η επιλογή πρέπει πλέον να εξεταστεί πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα.

Σε αδιέξοδο θεωρούνται οι συνομιλίες με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Γρήγορη συμφωνία δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, όπως εξήγησε η Ζέγκερ σε εσωτερική συνέντευξη για την οποία, σύμφωνα με τη zeit.de, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Στόχος παραμένει ένα κοινό πακέτο που θα φέρει αισθητές περικοπές δαπανών, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική αποδοχή.

Στον πυρήνα της διαμάχης βρίσκονται τα κόστη παραγωγής. Σύμφωνα με τη Mercedes, μία ώρα εργασίας στα γερμανικά εργοστάσια μπορεί να κοστίζει έως και πέντε φορές περισσότερο από ό,τι σε εγκαταστάσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Το διοικητικό συμβούλιο ζητά συνεπώς παραχωρήσεις ως προς τις εργασιακές συνθήκες. Μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται είναι η επιμήκυνση του ημερήσιου ωραρίου χωρίς αντίστοιχη αύξηση αποδοχών.

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Σε περικοπές ενδέχεται να μπουν επίσης ειδικές παροχές, όπως η συμμετοχή στα κέρδη, το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων. Τα αιτήματα έχουν ήδη προκαλέσει διαμαρτυρίες μεταξύ των εργαζομένων.

Ζίντελφινγκεν, Ράστατ ή Βρέμη;

Ο επικεφαλής παραγωγής Μίχαελ Σίμπε είχε ήδη ανακοινώσει πριν από λίγες εβδομάδες ότι, αν δεν επιτευχθούν μειώσεις κόστους, είναι πιθανό να κλείσουν δύο εργοστάσια στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, αυτό θα αφορούσε μία μονάδα συναρμολόγησης οχημάτων και ένα λεγόμενο εργοστάσιο συστημάτων κίνησης, όπου κατασκευάζονται εξαρτήματα οχημάτων.

Όπως αναφέρει η zeit.de, η Mercedes διαθέτει εργοστάσια συναρμολόγησης, μεταξύ άλλων, στο Ζίντελφινγκεν, στο Ράστατ και στη Βρέμη. Στις εγκαταστάσεις συστημάτων κίνησης περιλαμβάνονται η Στουτγκάρτη-Ουντερτρκχαϊμ, το Αφαλτερμπαχ, το Βερολίνο, το Αμβούργο και το Κάμεντς, καθώς και τοποθεσίες στη Θουριγγία. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποια συγκεκριμένα εργοστάσια θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ενδεχόμενα κλεισίματα.

Περικοπές κόστους και σε Volkswagen και Audi

Οι περικοπές δαπανών αποδίδονται όχι μόνο στο υψηλό κόστος των εγκαταστάσεων, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες του ομίλου. Τα τελευταία χρόνια η Mercedes-Benz αντιμετωπίζει πτώση στις πωλήσεις και συρρίκνωση των κερδών.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στον κατασκευαστή της Στουτγκάρτης. Η Volkswagen και η θυγατρική της Audi έχουν επίσης ανακοινώσει εκτεταμένα προγράμματα εξοικονόμησης και περικοπές θέσεων εργασίας.