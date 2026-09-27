Η κορυφή Χιμλούνγκ Χιμάλ φτάνει σε υψόμετρο 7.126 μέτρων και βρίσκεται κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ μετά τη χιονοστιβάδα που έπληξε καταφύγιο κοντά στην κορυφή Χιμλούνγκ Χιμάλ, στην περιοχή Μανάνγκ των Ιμαλαΐων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 Νεπαλέζοι ορειβάτες να αγνοούνται.

Οι αγνοούμενοι ήταν μέλη ομάδων οδηγών που είχαν μεταβεί στην περιοχή πριν από την άφιξη των ξένων ορειβατών, προκειμένου να προετοιμάσουν την αποστολή, να οργανώσουν τη διαδρομή και να τοποθετήσουν τα απαραίτητα σχοινιά για την ανάβαση.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ στην περιοχή είχαν προηγηθεί έντονες χιονοπτώσεις, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στο βουνό.

Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι διασώστες

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας. Τα ελικόπτερα δεν μπορούν μέχρι στιγμής να προσεγγίσουν με ασφάλεια την περιοχή, ενώ και οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να φτάσουν στο σημείο όπου χτύπησε η χιονοστιβάδα.

Ο Μπιμπούτι Τσαντ Θακούρ, εκπρόσωπος της εταιρείας Himalaya Holidays Trekking, δήλωσε στο AFP ότι οκτώ μέλη της δικής της αποστολής και ακόμη δύο ορειβάτες από άλλη εταιρεία έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

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Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς και ο κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων.

Είχαν εγκαταλείψει το Μανάσλου

Το νέο περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ορεινή περιοχή του Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ορειβάτες είχαν εγκαταλείψει το Μανάσλου, την όγδοη υψηλότερη κορυφή του κόσμου, εξαιτίας της αυξημένης απειλής χιονοστιβάδων.

Η νέα χιονοστιβάδα έρχεται επίσης περίπου δύο μήνες μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων στο Μπροντ Πικ του Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός Βρετανο-Νεπαλέζος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα.

Παράλληλα, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν και περιοχές νοτιότερα, στην Ινδία, όπου σύμφωνα με τοπικές αρχές έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 50 θάνατοι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης στα Ιμαλάια αναμένεται να συνεχιστούν όταν οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την ασφαλή προσέγγιση των σωστικών συνεργείων, με την τύχη των 10 αγνοούμενων να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.