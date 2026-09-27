Οι Αρχές αναζητούν στα συντρίμμια το σημείο της διαρροής - Στο επίκεντρο ο δεύτερος όροφος και η εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτιρίου.

Στο δίκτυο φυσικού αερίου του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα στρέφεται πλέον μεγάλο μέρος της έρευνας για τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή και άφησε πίσω της έξι νεκρούς.

Δύο ημέρες μετά την τραγωδία, νέα στοιχεία και εικόνες από την εγκατάσταση φυσικού αερίου φέρνουν στο προσκήνιο τον αγωγό που συνέδεε το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή του κτιρίου. Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ήδη κατασχεθεί από τους ερευνητές και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά, καθώς βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν από εκεί ξεκίνησε διαρροή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επικεντρώνονται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του.

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Ο αγωγός που εξετάζεται από τις Αρχές

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν τον αγωγό φυσικού αερίου που οδηγούσε από το κεντρικό δίκτυο στον μετρητή του ακινήτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το συγκεκριμένο τμήμα της εγκατάστασης βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ειδικών, οι οποίοι επιχειρούν να εντοπίσουν εάν υπήρξε διαρροή και, κυρίως, σε ποιο ακριβώς σημείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ερευνηθεί και το τμήμα του κεντρικού αγωγού που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, ώστε να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα στο δίκτυο.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον τόσο την εξωτερική σύνδεση όσο και την εσωτερική εγκατάσταση του κτιρίου.

Γιατί ο δεύτερος όροφος θεωρείται κρίσιμος

Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί ιδιαίτερα στον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα των γειτονικών κτιρίων παρουσιάζει καταστροφές και υποχωρήσεις στο ίδιο περίπου ύψος, ενώ αντίστοιχες ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε στοιχεία του απέναντι μπαλκονιού. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι ο δεύτερος όροφος ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο της έκρηξης.

Στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν η κατοικία της 78χρονης Ελληνίδας και του 77χρονου Βρετανού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Ωστόσο, η ακριβής προέλευση της διαρροής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και οι συγκεκριμένες ενδείξεις αποτελούν μέρος της υπό εξέλιξη έρευνας.

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου από τη δεκαετία του 1990

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι και η ηλικία της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο είχε γίνει τη δεκαετία του 1990. Στον πρώτο όροφο, αντίθετα, ο μετρητής είχε αφαιρεθεί από την εταιρεία διανομής αερίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μετρητής στον πρώτο όροφο είχε απομακρυνθεί έπειτα από καταγγελία που αφορούσε την τοποθέτηση λέβητα σε κοινόχρηστο χώρο.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής τεχνικής διερεύνησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για το εάν η παλαιότητα ή κάποια αστοχία της εγκατάστασης συνδέεται με την έκρηξη.

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Πού μπορεί να δημιουργήθηκε το εκρηκτικό μείγμα

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και, σε περίπτωση διαρροής, μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω και να συγκεντρωθεί σε χώρους του κτιρίου, ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις συνθήκες.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι εάν υπήρξε διαρροή σε κάποιο τμήμα της εσωτερικής εγκατάστασης και στη συνέχεια συσσώρευση αερίου σε κλειστό χώρο.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ακόμη και ένας σπινθήρας από ηλεκτρική συσκευή ή το άναμμα ενός λαμπτήρα θα μπορούσε, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης. Πρόκειται όμως για σενάρια που εξετάζονται και δεν αποτελούν μέχρι στιγμής διαπιστωμένο αίτιο της τραγωδίας.

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Τι εξετάζουν στα συντρίμμια

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στον αγωγό.

Τα συντρίμμια του κτιρίου μεταφέρονται σε ειδικό χώρο, όπου ελέγχονται από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με στόχο να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το σημείο έναρξης και τον μηχανισμό της έκρηξης.

Παράλληλα, η κατάσχεση του μετρητή και τμήματος του αγωγού επιτρέπει στους ειδικούς να προχωρήσουν σε εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αστοχία ή διαρροή.

Ερωτήματα και για τα συστήματα ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και το κατά πόσο υπήρχαν και λειτουργούσαν τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι, κατά την εκτίμησή του, το περιστατικό συνδέεται πιθανότατα με διαρροή φυσικού αερίου, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία των συστημάτων ανίχνευσης και αυτόματης διακοπής της παροχής.

Όπως εξήγησε, στις εγκαταστάσεις προβλέπονται μηχανισμοί που μπορούν να ανιχνεύσουν διαρροή, να σημάνουν συναγερμό και να διακόψουν την παροχή μέσω ηλεκτροβάνας. Ωστόσο, τόνισε ότι τα συστήματα αυτά χρειάζονται συντήρηση και τακτικούς ελέγχους.

Το εάν υπήρχε τέτοιος εξοπλισμός στο συγκεκριμένο ακίνητο, εάν λειτουργούσε και εάν ενεργοποιήθηκε σε περίπτωση διαρροής είναι ζητήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από την τεχνική έρευνα.

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Η πρώτη εικόνα από την έκρηξη

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στο κτίριο και σοβαρές ζημιές σε γειτονικά ακίνητα και σταθμευμένα οχήματα.

Αρχικά οι Αρχές έκαναν λόγο για πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να μπορούν να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Η παροχή φυσικού αερίου και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή διακόπηκαν προληπτικά μετά την έκρηξη.

Ο τραγικός απολογισμός ανήλθε τελικά σε έξι νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν και άνθρωποι που είχαν έρθει στην Αθήνα για τουρισμό, ενώ στο ίδιο κτίριο διέμενε και το ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο.

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Οι ειδικοί θα πρέπει να συνδυάσουν τα εργαστηριακά ευρήματα με την εικόνα των καταστροφών στο κτίριο και στα γειτονικά ακίνητα, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του αερίου και να προσδιορίσουν το σημείο ανάφλεξης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις, πάντως, το ακριβές αίτιο της φονικής έκρηξης παραμένει υπό διερεύνηση.