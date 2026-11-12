Σύμφωνα με την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη, το επεισόδιο συνέβη κατά την εξέταση καταγγελίας πρώην εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας σχετικά με παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώθηκε μετά από έντονη φραστική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια εξέτασης καταγγελίας πρώην εργαζόμενης της κυρίας Κωνσταντοπούλου, σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε ο υπουργός, η επιθεωρήτρια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

«Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmtad275q6tt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2120863598532555034}

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Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant κατά την εξέταση της καταγγελίας της εργαζομένης της κ. Καρακίτσου για διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την κυρία Πρόεδρο. Η υπόθεση αυτή, που σε πολλούς κακώς προκαλεί τον γέλωτα, είναι πλέον τραγική. ´Έψαξα λίγο το ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης και έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε φαντασία.

Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης έγιναν στις 12/2/26 και 13/2/26. Η πρώτη συζήτηση προσδιορίστηκε για τις 24/2/26 και με αίτημα της κυρίας Προέδρου αναβλήθηκε για τις 23/4. Τότε υποβλήθηκε από την κυρία Πρόεδρο αίτηση εξαίρεσης του κ. Χαρμαντά του επιθεωρητού που θα εξέταζε την καταγγελία. Το αίτημα απερρίφθη και μετά υπέβαλε μήνυση στον επιθεωρητή οπότε ματαιώθηκε η εξέταση και αυτός πήγε στο τμήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή άλλαξε τον επιθεωρητή και η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17/6/26. Τότε η κυρία Πρόεδρος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης της επιθεωρήτριας- προϊσταμένης και η ακρόαση εκ νέου ματαιώθηκε.

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις εξαίρεσης και ορίσθηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2/9/26. Στις 2/9 ήρθε η κυρία Πρόεδρος και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8/10 για να απαντήσει η υπηρεσία επί των όσων καταγγέλθηκαν. Στις 8/10 ζήτησε η κυρία Πρόεδρος νέα αναβολή και η ακρόαση προσδιορίστηκε για σήμερα 12/11. Σημειώστε ότι σήμερα της κατέθεσε και μήνυση όπως και στον προηγούμενο. Μετά τον νευρικό κλονισμό που υπέστη η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής μετά τις καταγγελίες της κυρίας Πρόεδρου, ότι έχει πάρει χρήματα από μένα και ότι είναι μέλος της εγκληματικής μας συμμορίας με τον @pavlmarin και άλλους η ακρόαση προφανώς εκ νέου ματαιώθηκε. Από ότι μαθαίνω πλέον κανένας επιθεωρητής δεν θέλει να αναλάβει την υπόθεση αυτή φοβούμενοι άπαντες ή ότι θα καταλήξουν στο τμήμα ή στο νοσοκομείο με βλάβη στην υγεία τους.

Όσο όλα αυτά τα απίστευτα συμβαίνουν, μία εργαζόμενη που ζητάει να της καταβληθούν τα δεδουλευμένα της και να εφαρμοστεί ο νόμος παραμένει απροστάτευτη από ένα Κράτος που τελικά καταφέρνει η κυρία Πρόεδρος με το bullying και τους εκφοβισμούς της να το εμποδίζει από το να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία που υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει εργαζόμενους από εργοδότες σαν και αυτήν.

Ελπίζω οι εισαγγελικές Αρχές να παρέμβουν και να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος. Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της επιθεώρησης εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του που μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».