Προνομιακό πεδίο επικοινωνίας φαίνεται πως έχουν γίνει για τον Άδωνι Γεωργιάδη οι ψυχαγωγικές εκπομπές της πρωινής ζώνης.

Ο υπουργός Υγείας, που δεν λέει ποτέ «όχι» σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση, ανακαλύπτει τα πλεονεκτήματα ενός διαφορετικού τηλεοπτικού περιβάλλοντος, όπου οι πολιτικές κόντρες δίνουν τη θέση τους στις ανθρώπινες ιστορίες.

Χαρακτηριστική η παρουσία του, την Τετάρτη, στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, στο Star. Η παρουσιάστρια μίλησε για την παρέμβασή του προκειμένου να βοηθηθεί μητέρα παιδιού με αυτισμό, προλαβαίνοντας μάλιστα όσους θα μπορούσαν να την κατηγορήσουν για πολιτικό «ξέπλυμα». Και δεν ήταν η μόνη θετική αναφορά στον υπουργό. Την ίδια ημέρα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από το «Happy Day» του Alpha, τον ευχαρίστησε δημοσίως επειδή, όπως αποκάλυψε, ανταποκρίθηκε αμέσως όταν άνθρωπος της εκπομπής χρειάστηκε βοήθεια.

Δύο πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, δύο προσωπικές ιστορίες και ένας κοινός πρωταγωνιστής. Στη μία περίπτωση ο Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος, ενώ στην άλλη έγινε αναφορά στο πρόσωπό του χωρίς να βρίσκεται στο πλατό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι εκπομπές αυτές απευθύνονται σε κοινό διαφορετικό από εκείνο των πολιτικών πάνελ. Και προσφέρουν στους πολιτικούς τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια πιο προσωπική πλευρά της δημόσιας δράσης τους.

Το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν και άλλοι υπουργοί, ακόμη και συνυποψήφιοί του στο βορειο τομεα Β Αθήνας. Ήδη οργανώνονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α.