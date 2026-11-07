Σπέκουλα για βαλίτσες και Μαδούρο χωρίς τον ειδικό.

Μια απορία κυκλοφορεί σε πολιτικά πηγαδάκια: πού χάθηκε ο Ιάσων Πιπίνης; Ο ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής, που είχε αναδείξει με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα τις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με αξιωματούχους της Βενεζουέλας, δεν βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο της συζήτησης.

Κι όμως, το θέμα είναι απολύτως της ειδικότητάς του. Μαδούρο, απεσταλμένοι στην Αθήνα και η περιβόητη μαύρη βαλίτσα, για την οποία ο ίδιος είχε παρουσιάσει μαρτυρίες σχετικά με συνάντηση του 2012, επανέρχονται στο προσκήνιο με πρωτοβουλία του Αδ. Γεωργιάδη.

Ο Πιπίνης είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να θέσει δημόσια ερωτήματα για ενδεχόμενη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βενεζουέλα, χωρίς τεκμηρίωση. Τώρα που η σχετική συζήτηση αναζωπυρώνεται, η απουσία του προκαλεί εντύπωση.

Amber Alert, λοιπόν, για τον ειδικό των ειδικών: τέτοια σπέκουλα και να λείπει από το κάδρο;

Α.