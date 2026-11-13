Η ομίχλη δεν σκεπάζει μόνο την κάλπη αλλά και την επόμενη κυβέρνηση.

Δεκαέξι μέρες πριν από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, η Ισπανία θυμίζει πολιτικό τοπίο στην ομίχλη. Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαθιά κοινωνική αναταραχή, μια πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία και δημοσκοπήσεις που δίνουν εντελώς διαφορετικές εικόνες για την επόμενη ημέρα.

Η Sigma Dos εμφανίζει το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα στο 31,2% και τους Σοσιαλιστές στο 25,2%. Η NC Report διευρύνει τη διαφορά στις επτά μονάδες, ενώ η 40dB, για την «El País», τη περιορίζει στις δύο, με 31,9% έναντι 29,9%. Και η SW Demoscopia ανατρέπει τη σειρά, δίνοντας στον Σάντσεθ 31,2% και στο Λαϊκό Κόμμα 28,3%. Διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές εκτιμήσεις και μια κοινή διαπίστωση: η εικόνα παραμένει ρευστή.

Στο μεταξύ, η κοινωνική ένταση έχει περάσει στους δρόμους. Η προχθεσινή γενική απεργία, η πρώτη εδώ και δεκατέσσερα χρόνια, συνοδεύτηκε από μεγάλες διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη και σε άλλες πόλεις. Η στεγαστική κρίση, τα ενοίκια και η αγοραστική δύναμη κυριάρχησαν στα συνθήματα, ενώ δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με την αστυνομία. Συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις διαφωνούν ακόμη και για το μέγεθος της συμμετοχής.

Πάνω από όλα αυτά, βαραίνει η σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Οκτωβρίου στην Ούρδα, με 69 νεκρούς, που οδήγησε στην αποχώρηση του υπουργού Μεταφορών. Οι μηχανοδηγοί προχώρησαν σε απεργία ζητώντας μέτρα ασφαλείας, ενώ προγραμματίζονται νέες κινητοποιήσεις. Η αντιπολίτευση θέτει ζήτημα κυβερνητικών ευθυνών, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν μέχρι στιγμής ενιαία εικόνα για την εκλογική επίδραση της τραγωδίας.

Και μετά τις εκλογές; Ο αριθμός-κλειδί είναι οι 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Στις περισσότερες δημοσκοπικές προβολές, το δεξιό Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία μόνο με τη στήριξη του ακροδεξιού Vox. Αυτό ανοίγει τη συζήτηση είτε για κυβέρνηση συνεργασίας είτε για κοινοβουλευτική στήριξη χωρίς συμμετοχή του Vox στην κυβέρνηση. Στην αντίπερα όχθη, ο Σάντσεθ θα χρειαζόταν μια πολύπλοκη συμφωνία με κόμματα της Αριστεράς και περιφερειακές δυνάμεις, εφόσον το επιτρέψουν οι έδρες.

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Το παράδοξο είναι ότι, ενώ η Ισπανία βρίσκεται σε αναβρασμό, οι αριθμοί δεν δίνουν μία και μοναδική πολιτική απάντηση. Άλλες μετρήσεις περιγράφουν καθαρό προβάδισμα της Δεξιάς, άλλες μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Και το πολιτικό μέλλον του Σάντσεθ ενδιαφέρει όλες τις ευρωπαϊκές προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις. Για προφανείς λόγους...

Α.