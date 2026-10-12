«Χθες αργά το βράδυ, μου ανακοινώθηκε- αιφνιδίως και αναιτιολόγητα- η διακοπή της συνεργασίας μου με το One Channel», αναφέρει ο Σταμάτης Ζαχαρός.

Αλλαγή δεδομένων στο ONE Channel, καθώς ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός αποτελεί παρελθόν από την τηελοπτικό σταθμό. Η εξέλιξη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σταμάτη Ζαχαρού στα social media, στην οποία γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της επαγγελματικής του πορείας στο κανάλι, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την απόφαση «αναιτιολόγητη».

Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε την εκπομπή «ΕΔΩ», κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της παρουσίας του στον σταθμό και ευχαριστώντας τη διοίκηση, τους συνεργάτες του, τους καλεσμένους που φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που την παρακολουθούσε.

Ο Σταμάτης Ζαχαρός βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, μετά από τοποθέτησή του σχετικά με ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η ανακοίνωση του Σταμάτη Ζαχαρού

«Μετά από εκατοντάδες εκπομπές, αμέτρητες συνεντεύξεις και ρεπορτάζ αλλά και χιλιάδες καλεσμένους, χθες αργά το βράδυ, μου ανακοινώθηκε- αιφνιδίως και αναιτιολόγητα- η διακοπή της συνεργασίας μου με το One Channel. Κάθε ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Ομοίως και το ΕΔΩ, οπότε και θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μου.

Τη διοίκηση του σταθμού και προσωπικά τον ιδιοκτήτη Διονύση Παναγιωτάκη που μου έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί σας καθημερινά μέσα από μια εκπομπή με χαρακτήρα hard talk, ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα. Τους συνεργάτες μου στο κανάλι, οι οποίοι παρά τις αντιξοότητες κατάφεραν με επαγγελματισμό και ήθος να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν.

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Τους εκατοντάδες καλεσμένους, κυριολεκτικά από όλο το φάσμα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Πρωτίστως όμως όλους εσάς που καθημερινά μας τιμούσατε με την επιλογή σας, γεγονός που αντικατοπτριζόταν τόσο στις μετρήσεις τηλεθέασης όσο και στη συζήτηση που ακολουθούσε καθημερινά, για όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της εκπομπής».