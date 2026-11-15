Τα όργανα υπάρχουν, αλλά πότε συνεδριάζουν;

Μια γκρίνια που δεν ακούγεται στις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά στις ιδιωτικές συζητήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ αφορά τη λειτουργία των κομματικών οργάνων. Όσοι θέτουν το ζήτημα δεν χρειάζεται να επικαλεστούν επιχειρήματα, αρκεί να ανοίξουν το Καταστατικό.

Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων, οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο. Ωστόσο, η τελευταία συνεδρίασή της, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες ανακοινώσεις, πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2026, όταν εξελέγη το νέο Πολιτικό Συμβούλιο. Έκτοτε έχουν περάσει περισσότεροι από έξι μήνες. Αντίθετα, το Πολιτικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει επανειλημμένα, με πιο πρόσφατη τη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου, όπου συζητήθηκαν ο εκλογικός σχεδιασμός και τα ψηφοδέλτια.

Όπως μεταφέρεται στη στήλη, αμφισβητείται από αρκετά στελέχη η συλλογικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής. Το γεγονός ότι στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μετά τη ΔΕΘ έχει ανοίξει ένας αισιόδοξος πολιτικός κύκλος για το ΠΑΣΟΚ, δεν τους απαλλάσσει από την εσωκομματική κριτική για υπερβολικό συγκεντρωτισμό. Οπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις, στην πρώτη στραβή, αυτά που λέγονται στο παρασκήνιο θα φτάσουν στο προσκήνιο.

Α.