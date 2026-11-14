Ο Άδωνις, ο παλιός σαμαρικός και η συνέχεια που δεν διακόπηκε.

Η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας δεν εξηγείται μόνο με το επιχείρημα ότι είχε αδικηθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε αρκεί για να την ερμηνεύσει κανείς η παλαιότερη πολιτική του αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και μια άλλη, λιγότερο προβεβλημένη παράμετρος: η σχέση εμπιστοσύνης που φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Όταν ο Βαρτζόπουλος αποχώρησε από την κυβέρνηση, τον περασμένο Απρίλιο, ο Γεωργιάδης ανέλαβε ο ίδιος το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Και υλοποίησε όλα όσα είχε δρομολογήσει ο Βαρτζόπουλος και δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ενώ κράτησε στο γραφειο του, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, το βασικό συνεργάτη του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θεσμοθέτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με ενιαίο μητρώο, κώδικα δεοντολογίας και πειθαρχικό έλεγχο. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 29 Οκτωβρίου, ενώ δημιουργήθηκαν και δύο Εθνικά Παρατηρητήρια για την ψυχοθεραπεία και την ψυχιατροδικαστική.

Κατά την υποδοχή του Βαρτζόπουλου στο υπουργείο, ο Άδωνις δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ευχή προς τον νέο —και παλιό— υφυπουργό του. Έγραψε δημοσίως ότι η επιστροφή Βαρτζόπουλου τον γεμίζει χαρά τόσο σε προσωπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντάς τον «απολύτως άξιο συνεργάτη».

Σημαίνει αυτό ότι όλοι στο υπουργείο υγείας χάρηκαν με την επιστροφή Βαρτζόπουλου (Αγαπηδάκη. Θεμιστοκλέους); Μη στοιχηματίσετε στο "ναι"...

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