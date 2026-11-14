Πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής λίστας της Αριστεράς και της Οικολογίας, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του ΜέΡΑ25, απευθύνοντας πρόσκληση ακόμη και στο ΚΚΕ.

Στη Νέα Αριστερά υπάρχει μια ανοιχτή και διαρκής συζήτηση για πιθανές εκλογικές συνεργασίες. Αν και δεν είναι απολύτως ακριβές, για να το δώσουμε σχηματικά, υπάρχει μια ομάδα κοντά στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη που θεωρεί ότι η ενδεδειγμένη συνεργασία είναι εκείνη με το ΜΕΡΑ25 - αν ο Γιάνης Βαρουφάκης αποφασίσει να δει κατάματα την πραγματικότητα και σταματήσει να ζητάει «δηλώσεις μετανοίας» από τους πρώην υπουργούς του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκονται στη ΝΕΑΡ.

Από την άλλη, υπάρχει η ομάδα που δεν βλέπει εντελώς αρνητικά το σενάριο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ - παρά το γεγονός ότι «κουμάντο» εκεί κάνουν τα πρόσωπα που έφεραν και στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη, οδηγώντας ένα κόμμα κραταιό στην πλήρη απαξίωση.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει και μια τρίτη σκέψη, την οποία εκφράζει ο Πάνος Σκουρλέτης και που στο μυαλό του θα μπορούσε να αποτελέσει «γέφυρα» για ολόκληρο τον χώρο της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ποια είναι αυτή; Πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινής εκλογικής λίστας της Αριστεράς και της Οικολογίας, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και του ΜέΡΑ25, απευθύνοντας πρόσκληση ακόμη και στο ΚΚΕ.

Όπως είπε μιλώντας στον «Αθήνα 9,83», «Τον πρώτο λόγο θα πρέπει να τον έχουν πρόσωπα που δεν έχουν ταυτιστεί με τους υφιστάμενους κομματικούς μηχανισμούς αλλά αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Οικολογίας. Έχω κατά νου αρκετά ονόματα. Προφανώς, ο κ. Ράμμος, ο οποίος είχε προταθεί και για την Προεδρία της Δημοκρατίας, συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πρόσωπο αναφοράς για μια τέτοια πρωτοβουλία».

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Α.Γ.