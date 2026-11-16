Αυτό που τρόμαξε το Μαξίμου ήταν ότι οι δημοσκοπήσεις βιοτικού επιπέδου (Metron Analysis) επιβεβαίωσαν τις αιτιάσεις του Τσίπρα καθώς η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι ζούσε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με σήμερα.

Εν μέσω της εξουθενωτικής ακρίβειας και των επερχόμενων ακραίων τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η σύγκριση του κόστους διαβίωσης μεταξύ του 2019 και του 2026 που έθεσε στον δημόσιο διάλογο ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες βδομάδες προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, γιατί θύμιζε στους πολίτες ότι την επόμενη μέρα των μνημονίων ζούσαν καλύτερα από ότι σήμερα μετά από επτάμισι χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτό που τρόμαξε το Μαξίμου ήταν ότι οι δημοσκοπήσεις βιοτικού επιπέδου (Metron Analysis) επιβεβαίωσαν τις αιτιάσεις του Τσίπρα καθώς η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι ζούσε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με σήμερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει σε πολλές ομιλίες του ότι το 2019 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 73% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία, ενώ το 2026 η διαφορά αυτή έχει μειωθεί στο 17%. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η ψαλίδα των μισθών Ελλάδας-Ε.Ε. επιδεινώθηκε κατά-5% μεταξύ 2018 και 2024. Για τους πλειστηριασμούς λέει ότι μόνο μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί από ό,τι συνολικά σε ολόκληρη την τετραετία 2015-2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, επισημαίνεται αύξηση κατά 34,5% στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας των νοικοκυριών, καθώς και αύξηση του ποσοστού των πολιτών που δηλώνουν αδυναμία θέρμανσης (από 17,9% το 2019 σε 19%). Επικαλείται ακόμη τις μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα στην Ελλάδα επικρατούν «τιμές Γαλλίας και μισθοί Βουλγαρίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Έτσι, με αφορμή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία τις μέρες των μεγάλων διαδηλώσεων κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, το σύστημα Μαξίμου προσπάθησε να πετάξει τη μπάλα στην κερκίδα συγκρίνοντας την Ελλάδα με τη Γαλλία στην περίοδο 2019-2026! Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 13% την περίοδο 2019–2026, έναντι 6,2% στη Γαλλία. Την ίδια περίοδο, οι καθαρές αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 42,3%, ενώ στη Γαλλία κατά 14,9%. Επίσης, υποστήριξε ότι από το 2019 έως σήμερα η Ελλάδα μείωσε το δημόσιο χρέος της κατά 46,5 μονάδες, ενώ στη Γαλλία το χρέος αυξήθηκε πάνω από 21 μονάδες, με αύξηση του ελλείμματος κατά 125%.

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες

Το ερώτημα είναι πού το βρήκε το πραγματικό ΑΕΠ του 2026 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει στους Έλληνες ότι αυξήθηκε κατά 13% την περίοδο 2019-2026; Η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη το πραγματικό ΑΕΠ του έτους 2026, αφού δεν έχει ακόμη τελειώσει το έτος. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε την περίοδο 2019-2025 κατά 10,8%, παρά τον πρωτοφανή πακτωλό πόρων από την ΕΕ (35,5 δισ. ΤΑΑ 2020-26 και 20,9 δισ. ΕΣΠΑ 2021-27).

Η εντόνως προβαλλόμενη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας μείωσε το ποσοστό των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις; Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν σε νοικοκυριά με συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας ήταν 22,1% το 2014, μειώθηκε στο 17,9% το 2019 και ανέβηκε στο 19,6% το 2025. Ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες ή για λίγους;

Ο καλύτερος τρόπος για να απαντηθεί το ερώτημα είναι εάν η ανάπτυξη που επικαλείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη την εξαετία 2020-25 μείωσε το ποσοστό των Ελλήνων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό; Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της EUROSTAT:

1.το ποσοστό των Ελλήνων σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ήταν 36% το 2014 και την πενταετία 2015-19 μειώθηκε κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες και περιορίστηκε στο 29% το 2019,

2.την εξαετία 2020-25 το ποσοστό των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό μειώθηκε μόνο κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες και περιορίστηκε στο 27,5% το 2025,

Ένα άλλο κριτήριο είναι τα συγκριτικά στοιχεία επίδοσης της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ;

I.το 2014 και το 2019 η Ελλάδα είχε τον τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ

II.το 2025 η Ελλάδα είχε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ, αφού η Ρουμανία την εξαετία 2020-25 κατάφερε να μειώσει εντυπωσιακά το ποσοστό του πληθυσμού της σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό κατά 8,7 εκατοστιαίες μονάδες και να το περιορίσει στο 27,4% το 2025.

Καταπέλτης τα νούμερα της Eurostat

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η οικονομική πρόοδος δεν έχει φτάσει ακόμη στην καθημερινότητα των πολιτών και τόνισε πως επιδίωξή του είναι να διατηρήσει η Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, με στόχο την αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Έκανε δε λόγο για «ένα νέο συμβόλαιο με τους πολίτες» για τις εκλογές του 2027…

Το κάνει αδιαμφισβήτητα ένας πίνακας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) δείχνει την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPP) στις χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα το 2018 είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 66% του μέσου όρου της ΕΕ και κατείχε την 25η θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Την 26η θέση κατείχε η Ρουμανία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 65% του μέσου όρου της ΕΕ Την τελευταία θέση (27η) κατείχε η Βουλγαρία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 53% του μέσου όρου της ΕΕ.

Το 2025 η Ελλάδα υποχώρησε στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 68% του μέσου όρου της ΕΕ. Η Ρουμανία, κάνοντας ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα την επταετία 2019-25, ξεπέρασε κατά πολύ την Ελλάδα και το 2025 είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 78% του μέσου όρου της ΕΕ. Μεγάλο αναπτυξιακό άλμα έκανε την ίδια επταετία και η Βουλγαρία, η οποία το 2025 είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με το 68% του μέσου όρου της ΕΕ. Με αυτό το άλμα κατάφερε να φτάσει την Ελλάδα και να μοιραστεί μαζί της την τελευταία θέση στην ΕΕ.

Τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ότι η αναπτυξιακή επίδοση της χώρας την επταετία 2019-25 ήταν εξαιρετικά φτωχή και δεν δικαιολογεί θριαμβολογίες του κ. Μητσοτάκη.

(Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας)