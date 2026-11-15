Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ News και στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, στην αντιπολίτευση, καθώς και στα θέματα διαφθοράς του τελευταίου διαστήματος.

Για το τραγικό περιστατικό με την πυρκαγιά στο Ζεφύρι, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «είναι τόσο κρίμα που έφυγαν δύο άνθρωποι την ώρα του καθήκοντος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ξέρετε, όλοι εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν τη ζωή μας και τις περιουσίες μας, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο να δείχνεις καθημερινά τέτοιο. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Και πολύ άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Και γι’ αυτό χρειάζεται από όλους μας μεγαλύτερη υπευθυνότητα και μεγαλύτερη σκέψη πριν κάνουμε οτιδήποτε ανεύθυνο σε εγκαταλελειμμένα κτίρια».

Στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στην ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στους πολιτικούς αρχηγούς, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να σταθούμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στα εθνικά θέματα». «Είδα τον Υπουργό Εξωτερικών να ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί σεβόμαστε θεσμικά τα κόμματα και οφείλουμε να τους ενημερώνουμε. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει συμβεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά που χρειάζεται να ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα, αυτό έχει γίνει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πρέπει να σας πω, τουλάχιστον τέσσερις φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τον Υπουργό. Και πρέπει να βρίσκουμε κοινά σημεία που μας ενώνουν στα εθνικά ζητήματα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Πρέπει να βρίσκουμε μια κοινή γλώσσα, γιατί ναι μεν έχουμε πολλά πράγματα να μας χωρίζουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά πιστεύω ότι στα εθνικά ζητήματα πρέπει να είμαστε πάντοτε ενωμένοι» σχολίασε.

«Όμως, οφείλω να σχολιάσω ότι αυτό δεν το βλέπω πολλές φορές από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία σπεύδει να καταγγείλει κάτι χωρίς προηγουμένως να είναι ενήμερη ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει. Και καλό είναι αυτό, ξέρετε, να το προσέχουμε κάθε φορά. Δηλαδή, να μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Δείτε όλη τη βδομάδα αυτή που πέρασε τι έχουμε ακούσει. Ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει. Ότι οι Τούρκοι έβαλαν τους όρους τους. Ότι έχουμε απεμπολήσει τα δικαιώματά μας. Επειδή ακούστηκαν όλα αυτά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν λέω να συμφωνούμε, αλλά να είμαστε εγκρατείς σε αυτά που λέμε».

Όπως είπε η κ. Σδούκου, σε κάθε περίπτωση, «είδαμε χθες να ενημερώνονται από τον Υπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί και δόθηκαν όλες οι εξηγήσεις. Και πιστεύω ότι μετά από αυτό, γιατί και κάποια πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι λαϊκής κατανάλωσης, οι τόνοι θα είναι πολύ πιο ήπιοι από όλους».

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Σε ερώτηση για την αντιπολίτευση, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «επειδή ρωτάτε, πράγματι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη άτυπη προεκλογική περίοδο, μέχρι την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς ο χρόνος μπροστά μας και ο κόσμος έχει προτεραιότητα τα προβλήματά του. Να σας είμαι ειλικρινής, όλοι μας το αφουγκραζόμαστε αυτό. Συζητάμε με φίλους, γνωστούς, με τις οικογένειές μας. Έχουμε έναν χειμώνα μπροστά μας και ο κόσμος αυτά σκέφτεται, όχι μικροκομματικές κόντρες. Και δεν βλέπει μία γόνιμη και δημιουργική αντιπολίτευση. Παράδειγμα, πριν από λίγα 24ωρα ψηφίστηκε στη Βουλή το πακέτο των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι 2,2 δισεκατομμύρια. Και είναι σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν ψηφιστεί. Σημαντικά μέτρα. Η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους. Το επίδομα των Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Και πολλά άλλα.

Εμένα μου προκάλεσε μία απογοήτευση, δεν σας κρύβω, ότι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τα παιδιά, τον κουμπαρά που λέμε. Επομένως, βλέπω μία στάση του ΠΑΣΟΚ να λέει "όχι" σε αυτό που είναι ένα θετικό μέτρο. Έστω το να λες ότι μπορώ να βάλω στην άκρη 10 ευρώ, 20 ευρώ για το παιδί μου και να έρχεται το κράτος να δίνει τα άλλα 20, άλλα 30. Το ότι, δηλαδή, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να λέει "όχι" και σε αυτό, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να λέγεται σοβαρό. Πριν από έναν μήνα, πάλι, είδα στο άλλο νομοσχέδιο για τη χρήση των social media από τα ανήλικα παιδιά, ένα ζήτημα που αποτελεί μάστιγα της εποχής και απασχολεί κάθε σπίτι. Και έβαλε ένα φρένο η κυβέρνηση και είπε να το απαγορεύσουμε κάτω από τα 15 χρόνια. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ είπε "όχι". Βλέπετε, λοιπόν, μαζεύονται πολλά αν κάποιος αρχίσει και τα μετρά. Η συνταγματική αναθεώρηση που επιχείρησε η κυβέρνηση, για να πάμε ένα βήμα μπροστά την ώρα που ο κόσμος αλλάζει, είναι άλλο ένα».

Σημείωσε δε ότι «κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους και είναι και ένα ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό βγαίνουν και λένε διαρκώς πράγματα τα οποία άλλες φορές είναι μη υλοποιήσιμα, άλλες φορές είναι ακοστολόγητα. Βλέποντας όλα αυτά, όμως, καθένας δικαιούται να διερωτάται αν έχουν τα κόμματα αυτά μάθει τίποτα από όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Ερωτώμενη για το αν η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις και από τα άλλα κόμματα, η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε παρωπίδες. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι θετικό και λύνει κάποιο πρόβλημα, εννοείται θα το κάνουμε.Παράδειγμα, οι 120 δόσεις, για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι τις είχε προτείνει. Όταν οι συνθήκες της οικονομίας το απαίτησαν, το κάναμε. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα το οποίο λέει "όχι" μόνο και μόνο επειδή το προτείνει κάποιος άλλος. Προφανώς, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας, είτε αυτό αφορά τα νοικοκυριά είτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλοι θέλουμε να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να ανακουφιστεί από τα προβλήματα που έχει».

Σημείωσε δε ότι «όπως δείχνουν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, εγώ βλέπω εμπιστοσύνη για όλα αυτά στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης, που έρχομαστε και λέμε με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι "εγώ αυτά μπορώ να κάνω με βάση τα διαθέσιμα μέσα που έχει η χώρα", λειτουργεί. Το ζητούμενο, εξάλλου, είναι ακριβώς αυτό, οι επιτυχίες στα οικονομικά μεγέθη να μεταφράζονται στην τσέπη των συμπολιτών μας».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «από την άλλη, βέβαια, έχουμε μια αντιπολίτευση που λέει "μην ανησυχείτε, εγώ, αν έρθω, θα λύσω με μιας το πρόβλημα της ακρίβειας. Θα λύσω με μιας το οικονομικό πρόβλημα που έχετε και θα σας δώσω πολύ παραπάνω, και 13η σύνταξη και 13ο μισθό". Ενώ ξέρουν την αλήθεια, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν θα μπορούσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, να τάξει και να υποσχεθεί για να είναι αρεστός όσο περισσότερα μπορεί; Κι όμως, προτιμά να λέει την αλήθεια και πιστεύω ότι αυτό το στοιχείο θα εκτιμηθεί πάρα πολύ».

Η κ. Σδούκου, σε ερώτηση για τα θέματα διαφθοράς, σημείωσε ότι «αυτά τα ζητήματα αγγίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Πονάνε πολύ στην ελληνική κοινωνία και καλά κάνει η κοινωνία να είναι πολύ αυστηρή με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα, όμως, να σας γυρίσω πίσω στις τελευταίες εκλογές, όπου το μήνυμα του Πρωθυπουργού τότε, το 2023, ήταν "νομιμότητα παντού". Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι στα ζητήματα της νομιμότητας όχι μόνο δεν θα κάνει πίσω, αλλά θα αντιμετωπίσει κάθε τέτοια περίπτωση όπου δεν τηρούνται οι κανόνες. Αν σας απαριθμήσω όλες τις περιπτώσεις από το 2023 μέχρι σήμερα που έχουν ξεσκεπαστεί τέτοιες υποθέσεις, από λαθραία τσιγάρα, ποτά, φοροδιαφυγή, μέχρι κυκλώματα στις πολεοδομίες και στα κτηματολόγια, θα δείτε, λοιπόν, μία λίστα από το 2023 μέχρι σήμερα όπου τέτοιες υποθέσεις έχουν αποκαλυφθεί. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα, αρκετά θα έλεγα, τα οποία είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί. Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μην κάνεις τίποτα και να λες "έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα" και να συνεχίζεις να τα αφήνεις κρυμμένα και να είμαστε όλοι μια χαρά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Εμείς όμως έχουμε την πολιτική βούληση να τα ξεσκεπάσουμε ένα-ένα. Γι’ αυτό και βλέπετε τόσες υποθέσεις».

Υπογράμμισε δε ότι «το θέμα είναι να δημιουργήσεις τα εργαλεία και τις συνθήκες έτσι ώστε αυτός που θα θελήσει να παρανομήσει να αναγκαστεί να το ξανασκεφτεί 5 και 10 φορές περισσότερο πριν προχωρήσει. Όχι μόνο εκ των υστέρων να έρθουμε και να πούμε ότι τον συλλάβαμε. Αυτό που αλλάζει σταδιακά αυτή η κυβέρνηση είναι οι διαδικασίες και έχουν αλλάξει πάρα πολλές, πρέπει να σας πω. Για μένα το κομβικό είναι να υπάρχει πολιτική απόφαση και θέληση και εδώ βλέπετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα έχει αυτά».