Η Αλεξάνδρα Σδούκου σε τηλεοπτική της εμφάνιση χαρακτήρισε την αποσύνδεση της άσκησης ποινικής δίωξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την κρίση των υπουργών από τον φυσικό τους δικαστή ως «λαϊκά δικαστήρια».

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, που χαρακτήρισε την κρίση των υπουργών από τον φυσικό τους δικαστή ως «λαϊκά δικαστήρια».

Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την 21η Μαρτίου του 2025 ο οποίος είχε πει πω «θα ηγηθώ της προσπάθειας να αλλάξουμε το άρθρο 86, όπως έχω δεσμευτεί και νομίζω ότι και οι πολίτες προτιμούν και οι πολιτικοί να δικάζονται από τους φυσικούς τους δικαστές, εν προκειμένω από το από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχουμε, από το να γίνεται η ποινική τους μεταχείριση αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης».

»Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, ήταν λόγια του αέρα» συνέχισε το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε πως ήταν «άλλη μια επικοινωνιακή διαχείριση όπως αυτές που αρέσκεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς όταν ήρθε η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν ηγήθηκαν της αναθεώρησης του άρθρου 86, αλλά διατήρησαν την εξάρτηση της άσκησης ποινικής δίωξης για τους υπουργούς από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δηλαδή, επιβράβευσαν την άποψη Γεωργιάδη «έχω 157 βουλευτές, εγώ αποφασίζω».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ προσθέτει πως «σήμερα η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνέντευξη της στο action24 χαρακτήρισε την αποσύνδεση της άσκησης ποινικής δίωξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την κρίση των υπουργών από τον φυσικό τους δικαστή ως «λαϊκά δικαστήρια».

Κλείνοντας το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό να δηλώσει αν συμφωνεί «με τις απαράδεκτες δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος του».

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