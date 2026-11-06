«Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και "ναι" και "όχι" και "παρών". Γιατί δεν μπορούσαν να καταψηφίσουν, αλλά δεν άντεχαν ούτε να ψηφίσουν καθαρά "ναι"», είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ανέδειξε την αλλοπρόσαλλη, σύμφωνα με την ίδια, στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ενισχύει την προστασία των δανειοληπτών και θέτει αυστηρότερους κανόνες στη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «μία προς μία οι διατάξεις που φέραμε έχουν μία στόχευση: την προστασία των δανειοληπτών. Στην πορεία για την ψήφιση του νόμου συζητήσαμε και αλλάξαμε ό,τι χρειαζόταν. Έτσι αποσύραμε και το άρθρο 23, για να μην έχει η αντιπολίτευση κάτι πίσω από το οποίο να κρύβεται», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αναφερόμενη ειδικότερα στη στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «επέλεξαν να ψηφίσουν με λογική "ΠΡΟΠΟ 1Χ2": και "ναι" και "όχι" και "παρών". Γιατί δεν μπορούσαν να καταψηφίσουν, αλλά δεν άντεχαν ούτε να ψηφίσουν καθαρά "ναι"». Για το θέμα των 120 δόσεων, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «η κυβέρνηση, και με τις 120 δόσεις και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και με το νέο νομοσχέδιο, ενισχύει τη δυνατότητα των ανθρώπων να πληρώνουν τα χρέη τους, να πάρουν ανάσα, ενισχύει την προστασία των δανειοληπτών και αυστηροποιεί τις κυρώσεις για τους servicers».

Στη συνέχεια η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας «στον ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση έχουν χάσει κάθε πολιτική λογική και έχουν παραδοθεί στον παραλογισμό και στον λαϊκισμό». Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου, «λαϊκισμός είναι να λες ότι εγώ, αν έρθω στην κυβέρνηση, θα μειώσω τον ΦΠΑ, θα μειώσω τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, θα δώσω τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Είναι λαϊκισμός να τάζεις σε όλους τα πάντα και να μη βγαίνει ο λογαριασμός».

Απαντώντας δε, στον παριστάμενο κ. Τσουκαλά, σημείωσε πως «είναι λαϊκισμός το τσουβάλιασμα αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Τσουβαλιάζει και κατηγορεί τα πάντα. Οτιδήποτε κι αν κάνει αυτή η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ το τσουβαλιάζει και το καταγγέλλει».

Ακρίβεια

Για το θέμα της ακρίβειας, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «έχουμε μπροστά μας μία σειρά από σοβαρά θέματα, ειδικά μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που απαιτεί σοβαρότητα. Και η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι το πιο δύσκολο ζήτημα». Σε ερώτηση για το αν είναι παρόμοια η κατάσταση αυτή με την αμερικανική και την ήττα των Ρεπουμπλικάνων, η εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε ότι «είναι μεγάλες οι διαφορές. Ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα δώσει λύση στην ακρίβεια και είδατε ότι αυτό δεν έγινε. Αντίθετα, η κρίση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση με το Ιράν, στην οποία οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν οδήγησε στο αποτέλεσμα που βλέπουμε και στην ακρίβεια στην Αμερική που αυξήθηκε σημαντικά». Υποστήριξε δε ότι «δεν συμβάλλει σε μια σοβαρή συζήτηση, για τα θέματα αυτά, η τακτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, όταν λέει μόνο ότι "δεν κάνουν τίποτα" και ότι "αυτά που δίνουν είναι ψίχουλα"».

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