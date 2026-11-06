«Γαλάζιες» αποστάσεις από την ποινικοποίηση της προεκλογικής περιόδου.

Από το «βουλώστε το», «τα πήρες» μέχρι το «αρχιερέας της διαφθοράς» ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΕΛΑΣ… τρεις μέρες δρόμος.

Τόσο κράτησε η ακραία πόλωση Μητσοτάκη- Τσίπρα. Τουλάχιστον ως προς το ποινικό κομμάτι.

Διότι η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε μετά το αίτημα του Κ. Βελόπουλου να στηθεί Προανακριτική για να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη για χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Παίρνουν πίσω τα περί χρηματισμού Τσίπρα

«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνούμενος να συμπράξει η Ν.Δ. σε Προανακριτική Επιτροπή.

Ο Π. Μαρινάκης μάλιστα υποστήριξε ότι δεν έχει «ονόματα» και «στοιχεία» για τις βαριές καταγγελίες που ειπώθηκαν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Εγώ δεν είπα ότι ήθελε να εξυπηρετήσει το βαρύ έγκλημα. Δεν σημαίνει ότι εγώ πάω να υπονοήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με κάτι υπόγειο. Ούτε εγώ, ούτε ο πρωθυπουργός» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αξίωση του Αλέξη Τσίπρα για «ντοκουμέντα».

Τι φοβάται η κυβέρνηση

Τι φοβάται η κυβέρνηση και δεν θέλει να τραβήξει άλλο το σχοινί; Ότι αν δεχθεί το αίτημα Βελόπουλου η βουλή μπορεί σε χρόνο ρεκόρ να μετατραπεί προεκλογικά σε βιομηχανία Προανακρτικών Επιτροπών. Αφού κάθε πολιτικός αρχηγός θα μπορεί να κάνει μήνυση για όποια κυβερνητική καταγγελία και να στήνει ειδικά δικαστήρια σε βάρος υπουργών.

Ποια είναι η αλήθεια

Η αλήθεια είναι ότι μετά τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» που απέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση. «Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε με αυτή του την επιλογή;» ανέφερε αφήνοντας αιχμές για τη σκοπιμότητα των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα το 2019.

Η φράση του πρωθυπουργού «ποια γραμμάτια εξαργύρωσε» ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην παραπέμπει σε χρηματισμό, αλλά σίγουρα παραπέμπει σε διαπλοκή.

Τη σκυτάλη από τον πρωθυπουργό πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης που απογείωσε την κόντρα. «Ναι το λέω, τα πήρε ο Τσίπρας από τον Μαδούρο» είπε διευκρινίζοντας σε άλλη συνέντευξη ότι τα λεφτά πήγαν στο κόμμα και δεν ξέρει τι τα έκανε ο Τσίπρας. Καιρό πριν ο υπουργός Υγείας είχε εκτοξεύσει παρόμοιες κατηγορίες εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και για τις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Από τις καταγγελίες για χρηματισμό στην αναδίπλωση

Η οργισμένη αντίδραση Τσίπρα που ζήτησε «αποδείξεις» και η σφήνα Βελόπουλου που είχε φροντίσει να κάνει μήνυση στο παρελθόν με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία η οποία έφθασε χθες στη βουλή, οδήγησε την κυβέρνηση σε αναδίπλωση.

Με το Μαξίμου να παραδέχεται ότι οι ευθείες καταγγελίες για χρηματισμό εκ μέρους του Άδωνη Γεωργιάδη δεν βοηθούν. Χωρίς, ωστόσο, να τον αδειάζουν. Αποδεχόμενοι το επιχείρημα του υπουργού Υγείας ότι κατασυκοφαντήθηκε και ταλαιπωρήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα στην υπόθεση Novartis.

Αλλαγή ρητορικής και από τον Άδωνι

Αποστάσεις από τα περί χρηματισμού Τσίπρα άρχισαν να παίρνουν όλοι οι κυβερνητικοί μετά την «γραμμή» Μαξίμου για… υποχώρηση.

Ακόμη και ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης άλλαξε ρητορική. Από την καταγγελία για «χρηματισμό» πέρασε στον χαρακτηρισμό «διαπλεκόμενος» επικαλούμενος τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης Τσίπρα, Σταύρο Κοντονή.

«Ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος είπε ο Κοντονής, ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τσίπρα. Διαπλεκόμενος σημαίνει ότι μπαίνει σε ένα νταραβέρι» είπε.

Αποστάσεις από τις βαριές καταγγελίες περί χρηματισμού πήρε και ο Μάκης Βορίδης.

«Δεν το ξέρω αν ο Τσίπρας πήρε χρήματα από τον Μαδούρο. Ο Άδωνις για να το λέει μάλλον κάτι ξέρει» είπε χαρακτηριστικά.

Και είναι γεγονός ότι πολλοί στην κυβέρνηση και τη Ν.Δ. αποστρέφονται αυτού του είδους την προεκλογική πόλωση. Χαρακτηρίζοντας την «κατάντια». Ειδικά όταν η κοινωνία μαστίζεται από την ακρίβεια.