Εισηγήσεις για «ανασχηματισμό» - Θα επιμείνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάδειξη της διαφθοράς που κυριαρχεί στη χώρα - Το Μαξίμου σκηνοθετεί το θέμα με τους ποινικούς κώδικες αλλά τώρα «τα μαζεύει».

Μετά το κενό του καλοκαιριού η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να ολοκληρώνει τη νέα της στρατηγική και να ετοιμάζεται πλέον να δει τη βελόνα των δημοσκοπήσεων «να ξεκολλά».

- Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης το επόμενο διάστημα αναμένεται να προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ δυο με τρεις σημαντικές προσωπικότητες που θα δείξουν πως η Αμαλίας όχι απλώς δεν περιχαρακώνεται στο χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ αλλά στόχος της είναι να εκφράσει προοπτικά το σύνολο της προοδευτικής παράταξης.

- Ταυτόχρονα θα συνεχιστούν οι προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ ανεξάρτητων βουλευτών αλλά και άλλων στελεχών από το χώρο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των βουλευτών που θα προσχωρήσουν, με δυο ή τρεις εξαιρέσεις.

- Προς το τέλος του μήνα άλλωστε θα εγκριθεί μέρος των ψηφοδελτίων του κόμματος ώστε οι υποψήφιοι βουλευτές να αναλάβουν δράση στις περιφέρειές τους. Στην κατεύθυνση αυτή βοηθάει το γεγονός ότι δημιουργείται κομματική δομή, καθώς -και σωστά- εγκαταλείφθηκαν οι απόψεις για ένα «υβριδικό κόμμα» κ.ο.κ.

- Με τις νέες προσχωρήσεις εξετάζεται το ενδεχόμενο ενός «ανασχηματισμού» στα επιτελεία της Αμαλίας. Σχετικές εισηγήσεις έχουν γίνει προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος -σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες- δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις. Εκτίμηση της στήλης είναι πως «ανασχηματισμός» στα επιτελεία να γίνει, με την εμπιστοσύνη της ηγεσίας στα νέα στελέχη να είναι διαρκής.

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- Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιμείνει στην ανάδειξη της διαφθοράς, συνδέοντας ευθέως το θέμα με τις οικονομικές συνέπειες που έχει η διαφθορά σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

- Είναι χαρακτηριστικό πως το Μαξίμου υπέστη ήττα στο «στόρι» που ξεκίνησε με τον «χρηματισμό Τσίπρα» για τους ποινικούς κώδικες. Μετά και την πρόταση Βελόπουλου για Προανακριτική το Μαξίμου αποκαλύφθηκε, αναγκαζόμενο να αναδιπλωθεί εκθέτοντας και τα στελέχη του, όπως τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά τους δημοσιογράφους που βγήκαν μπροστά στην προβοκάτσια.