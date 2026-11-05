Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος βρέθηκε στις διαδηλώσεις στο Παρίσι.

Στο Παρίσι βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, σε μια κίνηση ανταποδώσεις της στήριξης και της αλληλεγγύης που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό όταν πριν από έντεκα χρόνια οι Έλληνες ήταν στους δρόμους. Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης.

Οι δυνάμεις της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, πρέπει να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς».

Αναλυτικά το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από το Παρίσι:

«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον.

Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν. Νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία. Διεκδικούν τερματισμό του πολέμου που μας έχει οδηγήσει ως εδώ.

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Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές.

Κυρίως έχει σημασία ότι νέοι άνθρωποι κατά χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους.

Η Γαλλία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία.

Σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις επιλογές τους πυροβολούν τα πόδια τους. Στρώνεται πρόσφορο έδαφος για την Ακροδεξιά.

Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές και εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω.

Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε την στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας. Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους.

Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης.

Οι δυνάμεις της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, πρέπει να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς».

Το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα από το Παρίσι

{https://www.facebook.com/reel/1475096137878713}

Συναντήσεις με τους επικεφαλής των προοδευτικών κομμάτων και τη Sophie Binet

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίσης συναντήσεις με τους επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, των Οικολόγων και του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συνιδρύτρια του L’Après, καθώς και με τη γενική γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), Sophie Binet. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, με κεντρικό μήνυμα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά και τη στήριξη των εργαζομένων που κινητοποιούνται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας.

Συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, και τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντησή του με τη Sophie Binet, γενική γραμματέα της CGT, μίας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας, η οποία συμμετείχε στη διοργάνωση της σημερινής πορείας στο Παρίσι. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξέφρασε τη στήριξή του στον δίκαιο αγώνα των γαλλικών συνδικάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι διεκδικήσεις για αξιοπρεπείς μισθούς, κοινωνική ασφάλιση και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες αφορούν τους εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η Γαλλία αποτελεί διαχρονικά κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για ολόκληρη την Ευρώπη και ότι οι εξελίξεις στη χώρα αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εργαζομένους, στα συνδικάτα και στους νέους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του στη Γαλλία αποτελεί και ανταπόδοση της αλληλεγγύης που επέδειξε ο γαλλικός λαός προς την Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. συνόδευσε στις επαφές του ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Επαφές στην Εθνοσυνέλευση

Στις 4 Νοεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε στην Εθνοσυνέλευση με τη Marietta Karamanli, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Συνεργαζόμενων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας - Ελλάδας, και τον Jean-Louis Roumégas, βουλευτή των Οικολόγων, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Οικολόγων και Κοινωνικής Αριστεράς και αντιπρόεδρο της Ομάδας Φιλίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Alexis Corbière, βουλευτής του L’Après.

Συζητήθηκαν η πορεία των ελληνογαλλικών σχέσεων και η σημασία της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για μια Ευρώπη ειρήνης, δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς διαλόγου και κοινής δράσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, στον ρατσισμό και στις πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες.