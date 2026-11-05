Η ΕΛΑΣ παραθέτει στην ανακοίνωσή της τις υποθέσεις σκανδάλων και διαφθοράς, που έχουν γίνει γνωστά τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα.

Την υποχρέωση του πρωθυπουργού να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη διαφθορά, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο τομεάς Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ.



«Η διαφθορά είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη] συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνοντας πως «στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) το 2025 η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αφού έχει καλύτερη βαθμολογία μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Μάλτα».

Προσθέτει ακόμα πως ωστόσο «αυτό που γιγάντωσε την διαφθορά κατά την τελευταία επταετία της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι παρά η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη λογοδοσίας, η γραφειοκρατία, οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται, το πελατειακό κράτος, η ανερμάτιστη αναζήτηση του υπεύθυνου ο οποίος χάνεται μέσα σε πολύπλοκες διαδικασίες και δεν έχει ποτέ όνομα και επώνυμο».

Η ΕΛΑΣ παραθέτει στην ανακοίνωσή της τις υποθέσεις σκανδάλων και διαφθοράς:

- ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτικές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις κατέληξαν σε ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες και τα χρησιμοποίησαν για πολυτελή ταξίδια και ακριβά αυτοκίνητα, ενώ οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες δεν έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνταν. Ακόμα και η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε «Η πιο ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού της EPPO συνέβη στην Ελλάδα» ως και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαφθοράς του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων. Εν ενεργεία βουλευτές έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν τους προσεχείς μήνες μαζί και με μη πολιτικά πρόσωπα στελέχη, υπαλλήλους πολιτικών γραφείων, παραγωγούς για αξιόποινες πράξεις που αφορούν παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

- Κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζοντο για την παράκτια αλιεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Πέρα από την ίδια την τραγωδία, για παράβαση καθήκοντος λόγω αλλοίωσης του χώρου παραπέμφθηκαν για να δικαστούν στο Ειδικό Δικαστήριο οι Χρήστος Τριαντόπουλος πρώην υφυπουργός και Κώστας Αγοραστός πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας , ενώ αναμένεται η πρόταση και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για τον Κωνσταντίνο Αχιλλέα Καραμανλή ο οποίος παραπέμφθηκε από την Βουλή στη Δικαιοσύνη σχετικά με τους χειρισμούς του ως Υπουργός Μεταφορών και την 717 σύμβαση.

- Η υπόθεση των υποκλοπών (Predator ) που αφορά την παρακολούθηση τηλεφώνων πολιτικών, δημοσιογράφων και στρατιωτικών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator , και για την οποία ο Ντίλιαν ιδρυτής της Intellexa, έχει παραδεχθεί επίσημα ότι η εταιρεία του πωλεί το λογισμικό παρακολούθησης Predator αποκλειστικά σε κρατικές αρχές και κυβερνήσεις, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 126 ετών.

- Δημόσιες Συμβάσεις με στημένες δημοπρασίες, υπερτιμολογήσεις έργων και σε απευθείας αναθέσεις σε «εκλεκτούς» προμηθευτές.

- Πολεοδομίες Κατερίνης, Ρόδου, Μαρκόπουλου, Χαλκιδικής βορειοανατολικής Αττικής κλπ όπου καταγράφεται χρηματισμός μεγάλων ποσών για τη γενικότερη διαχείριση υποθέσεων που παρουσιάζουν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή παρατυπίες.

- Φορολογικές Αρχές όπου καταγράφονται υποθέσεις διαφθοράς εντός των ίδιων των φορολογικών μηχανισμών (επίορκοι υπάλληλοι) ως και οργανωμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας όπως «Φούρνοι Χωριάτικο» «Pizza Fan» κλπ

- Ιδιωτικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν ανεξέλεγκτα και στα οποία εκτελούνται βαριές ιατρικές πράξεις που δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και δεύτερον και από ιατρό άνευ ειδικότητας έναντι αδράς αμοιβής,

- Αθλητισμός χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης κλπ

«Για όλα τα ανωτέρω έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός;» διερωτάται η ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ σημείωνει στη συνέχεια πως «στο ελληνικό Σύνταγμα η θεσμική και πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης θεμελιώνονται σε συγκεκριμένα άρθρα. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Συντάγματος ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, γεγονός που συνιστά την κύρια θεσμική του υποχρέωση για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και γεννά την θεσμική του ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι μηχανισμοί του κράτους εντοπίζουν και αποτρέπουν την διαφθορά.

»Στην περίπτωση όμως της αποτυχίας της κρατικής μηχανής και των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους να αποτρέψουν τα σκάνδαλα και την διαφθορά, όπως συμβαίνει σήμερα στην χώρα μας που η Ελλάδα βυθίζεται καθημερινά όλο και πιο βαθιά στην διαφθορά, ο Πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης έχει την υποχρέωση να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της αποτυχίας του. Η ανάληψή της είναι αναπόφευκτη και αποτελεί δημοκρατικό καθήκον για την διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς» καταλήγει η ΕΛΑΣ.