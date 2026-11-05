Βραβείο «Most Popular Digital Trend».

Το βραβείο «Most Popular Digital Trend» ανέδειξε τη δυναμική της PLAYMOBIL να κινητοποιεί το κοινό και να γίνεται μέρος της ψηφιακής συζήτησης.

Το βραβείο «Most Popular Digital Trend» απονεμήθηκε στη PLAYMOBIL Hellas και στη YUZU Communications, στα e-Buzz Awards 2026, στο πλαίσιο του 15ου Συνεδρίου eCommerce & Digital Marketing World. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, σε διοργάνωση της Smart Press.

Στο επίκεντρο της διάκρισης βρίσκεται η συναισθηματική σύνδεση του κοινού με την PLAYMOBIL. Ένα brand που έχει συνδεθεί με τις παιδικές αναμνήσεις, τη φαντασία και το παιχνίδι διατηρεί τη δύναμη να προκαλεί αυθόρμητες αντιδράσεις, να εμπνέει περιεχόμενο και να περνά από την προσωπική εμπειρία στη δημόσια συζήτηση.

Η απήχηση αυτή προέκυψε από το ίδιο το συναισθηματικό αποτύπωμα της PLAYMOBIL. Οι γνώριμες φιγούρες της λειτουργούν ως κοινό σημείο αναφοράς για διαφορετικές γενιές, ενεργοποιώντας αναμνήσεις και δίνοντας στο κοινό αφορμές να εκφραστεί, να μοιραστεί και να συμμετάσχει. Αυτή η σχέση αναδείχθηκε σε κινητήρια δύναμη της ψηφιακής διάδοσης του brand.

Η βράβευση αποτυπώνει έτσι ένα ουσιαστικό στοιχείο της διαχρονικότητας της PLAYMOBIL: οι μικρές φιγούρες της εξακολουθούν να γεννούν μεγάλα συναισθήματα — και αυτά βρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης.