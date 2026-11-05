Η Ελευθερία Σιφναίου είχε ξεχωρίσει στο χώρο της μόδας, ενώ το 2002 απέσπασε τον τίτλο «Europe Face of the Year».

Συγκίνηση στο χώρο της showbiz προκάλεσε η είδηση του πρόωρου θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου, η οποία είχε ξεχωρίσει στον χώρο του μόντελινγκ και είχε κατακτήσει τον τίτλο «Europe Face of the Year» το 2002. Άφησε το στίγμα της στον χώρο της μόδας, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες κατά τη δεκαετία του 2000. Η διάκρισή της στον διαγωνισμό «Europe Face of the Year» αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής της διαδρομής. Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ασχοληθεί με την κεραμική.

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Η συγκινητική ανάρτηση της φίλης της

Την απώλεια της Ελευθερίας Σιφναίου έκανε γνωστή η φίλη της, Άντζελα Τράνταλη, μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση την αποχαιρετά. «Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες… Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε χαρακτηριστικά.