Η ηθοποιός, που πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης, είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο πριν από λίγες μέρες.

Η ηθοποιός Kimmarie Johnson, που έγινε γνωστή από τους ρόλους της στο «Beverly Hills, 90210» και «Dude, Where's My Car?» πέθανε μετά από καρδιακά προβλήματα.

Η ανιψιά της Rhonda Scott, δήλωσε στο TMZ ότι η ηθοποιός υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις 27 Οκτωβρίου στο σπίτι της στο Λος Άντζελες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Cedars-Sinai. Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν ότι καρδιακό ανεύρυσμα. Η Kimmarie Johnson πέθανε την Τετάρτη το απόγευμα.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της το 1998 όταν υποδύθηκε την Jane σε ένα επεισόδιο του «Beverly Hills, 90210». Αργότερα συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «V.I.P.» όπου πρωταγωνιστούσε η Πάμελα Άντερσον.

Το 2000, η ηθοποιός υποδύθηκε την «Jumpsuit Chick» στο «Dude, Where's My Car?» με τους Άστον Κούτσερ και Τζένιφερ Γκάρνερ. Είχε εμφανιστεί επίσης στα «Break A Leg», «Gang Warz», «Spanish Fly», «Shadow Fury» και «The Summer of Massacre».