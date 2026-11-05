Εννέα ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου.

Παρότι διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, ακόμα καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και θάνατοι εξαιτίας της συγκεκριμένης λοίμωξης.

Την τελευταία εβδομάδα άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν πέντε νέα εγχώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Συνολικά 17 ασθενείς νοσηλεύονται, οι εννέα από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Έως τώρα έχουν διαγνωστεί συνολικά 462 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, οι 291 ασθενείς παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/ και μηνιγγίτιδα ή/ και οξεία χαλαρή παράλυση). Πρόκειται για άτομα από επτά έως 96 ετών.

Φέτος έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου, ηλικίας από 36 έως 92 ετών. Ο ΕΟΔΥ σημειώνει πως οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής. Άλλος ένας θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.

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Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με κρούσματα

Οι δήμοι «υψηλού κινδύνου»

Επίσης, ως υψηλού κινδύνου έχουν χαρακτηριστεί οι εξής δήμοι:

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιστερίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Παύλου Μελά

Πυλαίας - Χορτιάτη

Θέρμης

Πύδνας - Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

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