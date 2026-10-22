Συνολικά 51 θάνατοι από ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, ενώ 12 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκε ένα νέο εγχώριο κρούσμα, ενώ για ορισμένους ασθενείς εκκρεμεί η ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, σημειώνει ο ΕΟΔΥ στη νέα έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Συνολικά 20 ασθενείς νοσηλεύονται εξαιτίας του ιού, από αυτούς οι 12 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως τις 11:00 της Πέμπτης (22/10).

Συνολικά φέτος έχουν διαγνωστεί 453 εγχώριες λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά τα κρούσματα, τα 283 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/ και μηνιγγίτιδα ή/ και οξεία χαλαρή παράλυση).

Φέτος έχουν καταγραφεί συνολικά 51 θάνατοι στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ασθενών από 36 έως 92 ετών. Οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής, σημειώνει ο ΕΟΔΥ. Επιπλέον, ένας θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.

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Ο «χάρτης» του ιού του Δυτικού Νείλου

Κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στις εξής περιοχές:

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι 17 δήμοι υψηλού κινδύνου

Δεκαεπτά δήμοι έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Πρόκειται για τους εξής δήμους:

Νέας Σμύρνης

Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας

Δάφνης - Υμηττού

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιστερίου

Μουζακίου

Φαρκαδόνας

Αμφίπολης

Εμμανουήλ Παππά

Παύλου Μελά

Πυλαίας - Χορτιάτη

Θέρμης

Πύδνας - Κολινδρού

Κορινθίων

Αρριανών

Χερσονήσου

Τήνου

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου