Πρόκειται για έναν ιό της οικογένειας Orthobunyavirus που ανήκει στην οροομάδα Simbu και συγγενεύει γενετικά με τον ιό Schmallenberg. Μέχρι σήμερα, ο ιός Shamonda δεν θεωρούνταν θανατηφόρος για τα βοοειδή.

Ο ιός Shamonda ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπινο οργανισμό, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι γαλλικές υγειονομικές αρχές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι στο παρόν στάδιο δεν διακρίνουν κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.

Ο ιός αυτός, που μεταδίδεται από τσιμπήματα εντόμων (όπως οι σκνίπες), προσβάλλει κυρίως τα παραγωγικά ζώα και ειδικότερα τα βοοειδή, ενώ μέχρι σήμερα θεωρούνταν πως δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Η επικρατέστερη υπόθεση των αρχών είναι ότι ο ασθενής ενδέχεται να μολύνθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ο ιός κυκλοφορούσε μεταξύ των ζώων κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.

Ο ασθενής, ο οποίος ήταν ήδη ανοσοκατεσταλμένος, απεβίωσε τον Οκτώβριο ενώ νοσηλευόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Hospices Civils de Lyon για άλλη σοβαρή ασθένεια.

Το υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας ανέφερε ότι οι κλινικές, βιολογικές και επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εκτιμώντας ωστόσο ως «πολύ πιθανό» οι εγκεφαλικές επιπλοκές που παρουσίασε ο ασθενής να συνδέονται με τη λοίμωξη από τον ιό Shamonda.

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Οι γαλλικές αρχές υπογράμμισαν ότι, παρά τις δεκαετίες κυκλοφορίας του ιού στην Αφρική και την Ασία, δεν είχε καταγραφεί κανένα ανθρώπινο κρούσμα μέχρι σήμερα, καθιστώντας το περιστατικό αυτό εξαιρετικά σπάνιο και εξαιρετικό, σε έναν ήδη σοβαρά ανοσοκατεσταλμένο ασθενή. Παράλληλα, υπενθύμισαν ότι με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα δεν έχει διαπιστωθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Ο ιός Shamonda εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έκτοτε ανιχνευόταν σποραδικά σε ζώα στην Αφρική και την Ιαπωνία. Στην Ευρώπη εμφανίστηκε μόλις φέτος το καλοκαίρι, προσβάλλοντας κτηνοτροφικές μονάδες. Στα ενήλικα βοοειδή, η νόσος μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο πυρετό, διάρροια και κοιλιακή δυσφορία, ενώ έχουν καταγραφεί αποβολές σε εγκυμονούντα ζώα και εκφράζονται ανησυχίες για συγγενείς ανωμαλίες στα νεογνά. Ο ιός έχει επίσης ανιχνευθεί σε πρόβατα, αίγες, άλογα και αλπακά.

Πρόκειται για έναν ιό της οικογένειας Orthobunyavirus που ανήκει στην οροομάδα Simbu και συγγενεύει γενετικά με τον ιό Schmallenberg. Μέχρι σήμερα, ο ιός Shamonda δεν θεωρούνταν θανατηφόρος για τα βοοειδή.

Πηγή: Independent