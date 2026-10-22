Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορονοϊό.

Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εισαγωγών στα νοσοκομεία λόγω κορονοϊού και γρίπης, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Το χρονικό διάστημα 12-18 Οκτωβρίου καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσης, έγιναν 52 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω γρίπης, από 27 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε πτώση, υποχωρώντας κάτω από το 10%- το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα, το οποίο είχε ξεπεράσει μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αντίθετα, για άλλη μία εβδομάδα σημείωσε αύξηση η θετικότητα στον κορονοϊό. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 114 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, από 95 που ήταν μία εβδομάδα νωρίτερα.

Αναπνευστικές λοιμώξεις: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για γρίπη και κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 12-18 Οκτωβρίου.

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Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 42/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 42/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 42/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 42/2026 καταγράφηκαν 114 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=95).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 42/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 42/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 94.

- Κατά την εβδομάδα 42/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), σημείωσε πτώση, υποχωρώντας κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

- Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την εβδομάδα 42/2026 καταγράφηκαν 52 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=27).

- Την εβδομάδα 42/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 42/2026 έχουν καταγραφεί έξι κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 42/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 171.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 42/2026, μεταξύ 247 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 14 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

- Από τα 12 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 11 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 42/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Όλη η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις ΕΔΩ